Femicidio en Mendoza: fue al trabajo de su ex, la mató de un puntazo en el cuello y se suicidó

Una docente de 27 años fue asesinada este sábado cerca de las 22 por su ex pareja en la intersección de Lavalle y Remedios de Escalada, en el departamento mendocino de Rivadavia. El ataque ocurrió dentro del comercio donde trabajaba la víctima.

Según indicaron fuentes policiales, la docente asesinada, identificada como Carla Del Souc, fue atacada con un cuchillo en la zona del cuello dentro de un pequeño mercado barrial, a metros de su domicilio.

Testigos del hecho relataron que el agresor, de nombre Federico Acevedo, llegó de forma repentina, comenzó a hostigarla verbalmente y luego la agredió con el arma blanca.

Los vecinos dieron aviso al 911. Al arribar al lugar, los policías hallaron a la joven tendida en el suelo sin signos vitales, y a Acevedo con heridas autoinfligidas en el tórax y el cuello. El presunto femicida fue trasladado de urgencia al Hospital Carlos Saporitti, donde murió minutos después de las 23.

Los testigos

Un testigo aseguró que los vio discutiendo detrás del mostrador de la fiambrería. “Carla le pedía que la dejara tranquila. Y los clientes, al ver que el hombre se puso agresivo, llamaron a la Policía”, aseguró.

Acevedo al escuchar las sirenas policiales le dijo: «¿Viste? Llegó la Policía, mirá el escándalo que me hacés hacer?“. Ahí procedió a darle una puñalada a ella en el cuello, y se dio un puntazo él en el tórax y cuello al ver que el personal policial entraba al lugar.

“Cuando ingresó la Policía vio que estaba apuñalando a Carla. Pero antes de apuñalarla se había empezado a autolesionar. La Policía le disparó con balas de goma para disuadirlo”, relató.

Otra testigo, que se encontraba comprando en el local comercial donde ocurrió el femicidio, dijo que “el agresor comenzó a hostigar a la víctima y, en un momento, extrajo un cuchillo tipo carnicero con el cual la agredió a la altura del cuello”.

El caso es investigado por la fiscalía de violencia de género del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que busca establecer si existían denuncias previas o medidas de restricción vigentes. En el lugar trabajaron personal de la Comisaría 13, de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal.

Antecedentes

Con este caso, ya son cinco los femicidios ocurridos en Mendoza en lo que va del año.

Antonia Falcón, de 60 años, fue asesinada el 29 de enero en el barrio San Vicente II de Guaymallén; Alejandra Cuevas, de 48 años, fue atacada cuando salía de trabajar en un geriátrico de Ciudad el 31 de enero; y Valeria Espeziale, de 44 años, habría sido arrojada por su pareja al cauce de un río.

En tanto, Verónica Magallanes, de 49 años, fue asesinada por su ex marido, un policía exonerado, que prendió fuego la casa donde se encontraba la víctima con su hijo, quien también murió. El homicida no sobrevivió a las heridas.

El femicidio de la radióloga

En la provincia de Buenos Aires, el pasado 8 de marzo, una radióloga que vivía en la localidad de Burzaco fue asesinada de 15 puñaladas por un vecino que permanece detenido.

Para la Justicia no hay dudas de que a Noelia Aldana Torres (34) la mató César Ezequiel Florentín (21). Fuentes judiciales con acceso al expediente indicaron a Infobae que aún no se descarta ninguna hipótesis respecto al móvil del crimen, aunque por los elementos recabados hasta el momento, todo indicaría que Florentín tenía una fijación con Noelia.

La particularidad en este caso es que esa presunta “locura” por Noelia nunca fue manifestada por el sospechoso de 21 años. De acuerdo con lo que pudieron averiguar los investigadores, jamás hubo un problema entre la víctima y su vecino. De hecho, el contacto era casi nulo.

Por eso sorprendió a los investigadores que la haya asesinado de la forma en la que lo hizo, y sin ningún antecedente. “Fue repentino”, explicaron las fuentes.

Pero, sospechan, a pesar de haber ocultado esa posible atracción hacia Noelia, el acusado no aguantó y, presumiblemente, haya intentado avanzar de otra manera hacia su vecina.

Según pudieron establecer, Florentín habría ingresado a la vivienda de la víctima, ubicada cerca Adolfo Alsina y Avenida Espora, luego de saltar por un balcón lindero y la atacó mientras estaba en su habitación.

Los investigadores consideran que existe la posibilidad de que primero haya querido abusar sexualmente de ella y, al no poder porque Noelia le opuso resistencia, la mató.