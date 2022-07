Femicidio en Quilmes: encontraron a una jubilada ahogada en la pileta de su casa

Compartir

Una jubilada de 74 años fue hallada ayer asesinada en la pileta de su vivienda en la localidad bonaerense de Quilmes. Como sospechoso de femicidio detuvieron a su pareja, quien denunció que había encontrado sin vida a su esposa: los investigadores encontraron manchas de sangre en su ropa.

El hecho ocurrió ayer por la mañana en una casa ubicada en calle Benito Pérez Galdós al 700, cuando efectivos de la comisaría 3ª de esa zona fueron alertados por un llamado realizado por Rafael Emilio Barbosa de 71 años, pareja de la víctima, quien dijo haber encontrado a su mujer ahogada en la piscina.

Al llegar al lugar, el personal ingresó y constató que en el interior de la pileta se encontraba el cuerpo de una mujer sin signos vitales, identificada como Sonia Edith Somoza, de 74 años.

Momentos después, una ambulancia del SAME se presentó en el domicilio y corroboró la muerte de la mujer quien, a simple vista, presentaba hematomas en el rostro y en distintas partes del cuerpo, según sostuvieron fuentes policiales a Infobae.

Así, los efectivos entrevistaron a Barbosa. El hombre aseguró que tras finalizar de cenar, se retiró a dormir junto a su pareja. Según indicaron fuentes policiales, Barbosa relató que se despertó más tarde y, al no encontrarla durmiendo junto a él, salió a buscarla. Fue en ese momento que la halló boca abajo en el interior de la piscina. Luego realizó el llamado al 911.

Según las fuentes, la casa no se encontraba desordenada ni había rastros que allí hubiera existido una pelea. Sin embargo, una vez que arribó la Policía Científica al lugar, el relato de Barboza comenzó resquebrajarse.

Primero se le secuestró el teléfono celular. Luego, encontraron la ropa que Barbosa antes de que llegaran los efectivos policiales. Las prendas tenían manchas de sangre.

El caso quedó a cargo de la fiscal Karina Gallo, titular de la UFI N 4 de Quilmes, quien al observar la situación ordenó la aprehensión del sospechoso por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En las próximas horas le tomará declaración indagatoria.

