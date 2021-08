Femicidio en Salta: encontraron a una chica de 26 años muerta en la cama y a su novio ahorcado en la misma habitación

Compartir

Linkedin Print

“Ella quería dejarlo pero él la acosaba y no la dejaba en paz”, dijo la hermana de la víctima.

El sábado cerca de las 21 un vecino del barrio Solís Pizarro, en Salta, advirtió al 911 sobre una situación de violencia doméstica y cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron una escena macabra. Ahora, la Justicia investiga un presunto femicidio seguido de suicidio.

Rocío González, de 26 años, estaba muerta sobre la cama y su pareja, Ezequiel Mendoza, de 21, se había colgado en la misma habitación. La principal hipótesis sostiene que el joven golpeó a la mujer hasta dejarla sin fuerzas, la ahorcó y después se quitó la vida.

En medio del dolor, una de las cinco hermanas de la víctima, Yanela González, apuntó contra la familia del joven y en diálogo con El Tribuno afirmó: “Encubrieron el hecho, sabían que ese monstruo la golpeaba a mi hermana y nunca dijeron nada, al contrario, siempre trataron de cubrirlo”.

La última vez que ellos vieron con vida a Rocío fue el sábado a la mañana, cuando salió de su casa temprano para ir a trabajar. Esperaban que volviera alrededor de las 14, como habitualmente lo hacía, pero nunca llegó. “La llamamos varias veces y no respondía, él tampoco, nos enviaba directamente al buzón de voz”, contó desconsolada su hermana.

“Las horas pasaron y cerca de las 20.10 llegamos a la casa de él (Mendoza) y nos atendió un tío, nos dijo que no sabía si estaba, que se iba a fijar. Volvió y señaló que su sobrino había llegado borracho pero que a la mañana había estado con mi hermana, no sabía más porque estaba borracho y se tiró a dormir, y nos cerró la puerta”, agregó Yanela.

Cuando por fin pudieron volver a ver a Rocío, la imagen fue escalofriante. “Ella estaba en la cama muerta y él ahorcado. Mi hermana estaba toda golpeada, le salía sangre por la nariz, la boca, tenía la cara morada y la panza roja”, describió la joven. De acuerdo a su testimonio, la víctima “quería dejarlo pero él la acosaba y no la dejaba en paz”.

Había una relación “inestable”, estaban juntos y un tiempo separados, “creo que había más una obsesión que una relación de amor, de lo contrario no habría terminado así”, expresó la hermana de la víctima, e insistió en que “él estaba obsesionado con ella, mi hermana intentó varias veces rehacer su vida sentimental con otras parejas y él nunca la dejó”.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal Mónica Poma, de la Unidad de Femicidios de Salta. En caso de confirmarse con el resultado de la autopsia en las próximas horas, el de Rocío sería el octavo femicidio en lo que va del 2021 en la provincia y el segundo en el mes de julio, tras el asesinato en plena calle de Lorena Vique en la plaza Costanera de Vaqueros.

Compartir

Linkedin Print