Femicidio en San Luis: el secretario de la UOCRA que mató a su ex dijo que disparó para defenderse y que recuerda “poco”

Ante la Justicia de esa provincia, Juan Carlos Solalinde aseguró que no tuvo intención de matarla y que disparó a los pies. La víctima, Johana Galdeano, murió desangrada por las heridas que recibió.

Cerca de dos horas fue el tiempo que estuvo ayer en el Juzgado Juan Carlos Solalinde, representante de la Uocra de Villa Mercedes, donde fue indagado por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y femicidio” de quien era su expareja, Johana Galdeano. De acuerdo a su versión, no tuvo intención de matarla y recuerda “poco” lo que sucedió al momento del hecho.

El sindicalista sostuvo ante el juez de la causa, Leandro Estrada, que previo al crimen la víctima lo había llamado reiteradas veces por teléfono. En algunas de esas ocasiones él le cortó, y en otras solo respondió para pedirle que dejara de molestarlo. Sin embargo, señaló que un rato después su ex se presentó en su casa armada con un cuchillo de cocina, como el que encontraron los peritos en su mano en la escena del hecho.

Ante la amenaza, Solalinde reconoció haber disparado aunque sostuvo que efectuó un solo tiro y en dirección a los pies de la víctima, solo para asustarla. En ese momento, y según replicó el sitio El Chorrillero, la detonación lo hizo entrar en un estado de shock, “se quedó en blanco” y ya no recuerda nada después de eso. La defensa solicitó los ocho días de prórroga para diligencias y reunir pruebas que favorezcan al detenido.

Para este viernes están previstas nuevas declaraciones, aunque no trascendió quiénes fueron citados por la Justicia. En tanto, un informe preliminar de la autopsia determinó que Galdeano murió desangrada por las heridas de bala. No se sabe exactamente cuántos disparos tiene en su cuerpo, ni tampoco aún de qué calibre fue el arma homicida.

Por otra parte, en las últimas horas centenares de personas se manifestaron en la calle en reclamo de justicia por el femicidio y se movilizaron hasta la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) donde el femicida, Solalinde, era secretario general. En el lugar realizaron un escrache con carteles y un minuto de silencio en memoria de Johana y de todas las mujeres asesinadas.

La pareja estaba separada y en diálogo con FM Latina, Leticia Latini, abogada de la víctima, confirmó que hubo episodios de violencia de género. “Ella no quiso realizar la denuncia por miedo a que complicara cualquier acuerdo de divorcio”, dijo y aseguró que la mujer fue amenazada en varias oportunidades

