Femicidio en Santa Fe: había denunciado a su ex por violencia de género y él la mató a martillazos

Un femicidio enlutó a la localidad de Villa Ocampo, en la provincia de Santa Fe, luego de que se conociera que, tras dos días de agonía en el hospital de Reconquista, murió María Elba Debarbora. La mujer había quedado internada en grave estado luego de que fuera atacada con un martillo por su ex pareja.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que el presunto femicida fue detenido y este martes enfrentará la audiencia imputativa.

El feroz ataque ocurrió el pasado viernes, cuando la mujer de 33 años estaba en su casa de barrio Paraje 407. Su ex, identificado como Lucas Niemiz, de 27 años, irrumpió en el hogar para atacarla de forma brutal con un martillo y, luego, se dio a la fuga.

Las heridas que le causó la violencia de su ex le produjeron un daño cerebral irreversible a María Elba y, tras dos días de internación, su familia confirmó el fallecimiento este domingo.

De acuerdo a lo que informaron varios medios de comunicación locales, el joven detenido cuenta con antecedentes por consumo de estupefacientes. Además, dijeron que la víctima había denunciado a Niemiz en varias ocasiones por violencia de género y amenazas.

Sin embargo, pese a que contaba con una orden de restricción para acercarse a María Elba, la terminó atacando en su propio domicilio.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Norberto Ríos, quien ordenó la detención del sospechoso y logró dar con su paradero a las pocas horas. Además, se pudo secuestrar el martillo con el que se llevó a cabo el femicidio.

En ese sentido, se espera que durante este martes se lleve a cabo la audiencia imputativa, donde buscarán concretar la acusación por femicidio, que tiene prevista una pena de prisión perpetua.

En tanto, la decisión de la familia fue donar los órganos de la mujer, por lo que decidieron mantenerla con el respirador en el hospital.

El primo de la víctima, Emanuel Debarbora, expresó su pesar y deseos de justicia a través de las redes sociales, reflejando el profundo impacto que este acto ha tenido en la comunidad. “Descansa en paz María, seguirás viviendo en otras personas”, escribió.

“Van a quedar miles de recuerdos, gracias por todo lo vivido y compartido. La mejor infancia compartida con vos, las salidas en la adolescencia, las primeras veces que íbamos a bailar y muchos momentos más vividos, como familia, por siempre vas a estar en mi corazón”, agregó.

Un suboficial de la Policía de Santa Fe baleó en la cabeza a su novia, también agente, embarazada de ocho meses. El uniformado quedó detenido por el fiscal Alejandro Benítez por tentativa de femicidio, mientras que la joven está internada en estado crítico junto con su beba, que nació por una cesárea.

El ataque ocurrió el pasado domingo 18 de mayo por la noche en la casa en la que convive la pareja en la ciudad de Coronda.

El presunto agresor, Brian Ezequiel A. (22), y la víctima de 21, habían comenzado a prestar actividad hace tres meses en la Brigada de Orden Urbano de Rosario.

La suboficial fue trasladada al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Según dijo en conferencia de prensa la subdirectora de ese centro de salud, Amanda Zárate, la joven madre ingresó el domingo con un embarazo “de 34 semanas, con una herida de arma de fuego en el cráneo”.

Y siguió: “En ese momento estaba con buen estado de conciencia, lúcida. Fue a quirófano, donde se le hizo una cesárea de urgencia y después a ella una craneotomía descompresiva”.

La subdirectora del Hospital José María Cullen informó que la beba está en el área de Neonatología con asistencia mecánica respiratoria, con pronóstico reservado. En tanto, su mamá se encuentra en la unidad de terapia intensiva, con respirador mecánico y suministro de inotrópicos.

Por los datos recolectados por Infobae, Brian A. y su novia estaban en actividad en la Fuerza desde finales de febrero. Se les había dado destino en Rosario, dentro de la Brigada de Orden Urbano, una fuerza integrada en su mayoría por binomios de policías caminantes, que tienen por objetivo tareas de prevención en la calle. Él se incorporó a esa dependencia el 22 de febrero pasado y ella, seis días después.