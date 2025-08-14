Fentanilo Contaminado, Gestión Libertokirchnerista…? ( Por Blas Hoyos)

CUANDO SE JUNTAN EL HAMBRE CON LAS GANAS DE COMER.

El escándalo del Fentanilo, es la más acabada síntesis que confirma las oscuras complicidades históricas entre el kirchnerismo y los libertarios, al mismo tiempo que pone en evidencia la pusilanimidad de un gobierno que llegó por accidente al poder y nunca pudo armar equipos de gobierno y de gestión. Eso hizo que muchas dependencias (por acuerdo de partes) sigan en manos de funcionarios Ko massistas, y en otros casos se designen a cargo gente sin condiciones , experiencia ni capacidad para desarrollar esos cargos. Asi vimos desfilar dueños de gym, dueños de RESTAURANTES, boliches bailables, reposteras y tarotistas a cargo de áreas muy delicadas , estratégicas y específicas.

El caso del Fentanilo contaminado que ya está llegando al centenar de muertos, es paradigmático porque si bien se origina a partir de la corrupción en las contrataciones del estado con los inescrupulosos empresarios AMIGOS del kirchnersimo, uno no puede dejar de recordar la mafia de la Efedrina y el triple crimen de Gral Rodríguez. En este caso se trata de un ex -verdulero devenido en improvisado empresario farmacéutico de apellido García Fufaro que de la noche a la mañana pasó a ser uno de los principales proveedores de medicamentos básicamente fentanilo, del gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales de filiación Kirchnerista, pero el contrapunto es que las muertes comenzaron en abril de este año en el segundo año de mandato de este gobierno, o sea las inspecciones, autorizaciones y contralor estuvieron a cargo las actuales autoridades del ANMAT, bajo las autoridades del Ministerio de Salud, a cargo del polémico Dr. Lugones. De hecho consta que en febrero del 2025 la actual conducción de la Anmat realizó una inspección a la planta de HBL Pharma en Ramallo, que si bien detecto gran cantidad de irregularidades e incumplimiento de protocolos de seguridad, higiene, asepsia etc. No decidió el cierre del establecimiento. Recuerdo y reitero que las primeras muertes ocurrieron recién en abril del 2025.

Esto explica las sospechas de encubrimiento y las maniobras dilatorias realizadas en conjunto por libertokirchneristas, pues este ilícito involucraba tanto a la gestión K como a la gestión libertaria actual. En definitiva este gravísimo genocidio por el fentanilo contaminado que hoy ya tiene más muertos que la tragedia de Once o que el atentado a la AMIA. no hubiera sido posible sin el concurso y participación de los dos gobiernos el que se fué y el actual. Cuando esto comenzó a evidenciarse, del silencio cómplice se pasó a las acusaciones mutuas por lo ocurrido, recién hoy después de meses sin avance de la causa el gobierno nacional recusa al juez Kreplak a cargo de la causa que involucra a su propio hermano, el ministro de salud de la provincia de Bs. As.

Ante esta horrible situación el ministro de desregulación Sturzeneguer, casi asumiendo la responsabilidad, solo se le ocurre la truculenta idea de desmantelar la Agencia, cuando el problema no es la existencia de la ANMAT sinó por el contrario su ausencia, la que habilitó semejante tragedia.

Formosa es una de las provincias más comprometidas con importantes volúmenes de compra de fentanilo contaminado, con 5 muertes registradas, será posible que nadie brinde explicaciones…?

Por eso vemos que después de 2 años de gestión, la gente sigue muriéndose en las rutas por que están destrozadas, la producción y la logística de todo el país está colapsada , por falta de obra pública.Los pacientes oncológicos se mueren, los discapacitados son abandonados a su suerte,las universidades desbastadas,el CONICET, el INTA,Vialidad y el INTI son desmantelados, subrayo el dato alarmante de que después de dos años de gestión no existe un diagnóstico preciso de cuál es la situación de las distintas dependencias estatales. Nadie sabe cuántas pensiones están mal otorgadas, nadie sabe quiénes y cuantos son los ñoquis y los curros en el INTA, en el INTI, en vialidad nacional, en las universidades. Lo que demuestra la pusilanimidad de los que están en la gestión de la cosa pública, que junto a sus colaboradores, cobran jugosos sueldos y viáticos… que no saben que decir y solo gritan… Motosierra , Motosierra…!!! O repitenempecinadamente…Auditorías…!!! cuando por propia incapacidad de gestión de este gobierno, después de dos años no hayan sido capaces de designar a los responsables de la Auditoría General de la Nación.

En fin este es uno de las graves consecuencias de votar y elegir a los llamados “Outsiders”, audaces, improvisados e irresponsables como es el caso de nuestro actual presidente, que llegó a ganar la presidencia solo repitiendo unas cuantas frases incumplidas y se vió obligado a recurrir a la casta que decía combatir, para poder armar un gabinete de emergencia integrado por gente del Pro, del kirchnersimo, con algunos resabios menemistas. Y hasta hoy no puede cubrir con funcionarios capacitados e idóneos los miles de cargos y espacios de gestión necesarios para poder darle gobernabilidad y eficiencia al sistema.

BLAS HOYOS