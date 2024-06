Fer Dente se mostró con su flamante pareja en medio de su escapada a Uruguay

Fer Dente se encuentra atravesando uno de sus mejores momentos. Mientras se despliega como conductor en la pantalla chica en Noche al Dente (América), también deja entrever su lado multifacético como productor teatral. Siendo la adaptación de Rent uno de sus últimos éxitos, Dente está en lo más alto de su carrera. Pero eso no es todo, ya que parece haber encontrado el amor en uno de sus colegas.

Se trata de Pablo Turturiello, uno de los actores principales de la obra musical que encabeza con Ángela Torres. La versión argentina del musical creado por Jonathan Larson logró poner en la mira al artista uruguayo, quien se lleva toda la atención en las funciones que da en el Teatro Ópera, en la calle Corrientes. Con tan solo 25 años, el muchacho también se destacó por interpretar a Ram Sweeney en Heathers, la obra que también fue producida por Dente.

Ahora, su nombre volvió a vincularse con Fernando luego de su escapada a José Ignacio, Uruguay, donde tomó tintes románticos. A través de sus redes sociales, la flamante pareja compartió algunos de sus mejores momentos juntos. Alejados de sus obligaciones personales, los famosos disfrutaron de la naturaleza y los rayos del sol.

Turturiello se encargó de recopilar algunos detalles de su fin de semana juntos, siendo una de sus últimas postales la que se robó la atención de los usuarios. De costado, Dente y Pablo se lucieron frente al sol, a tan solo unos centímetros la cámara retrató los rostros de ambos, en una situación a punto de darse un beso. La imagen fue replicada por el conductor, que la subió a su historia de Instagram junto a un corazón rojo y una bandera del país donde pertenece el actor.

Eso no fue todo, ya que el actor compartió las fotos en su perfil, donde se lo vio sentado en una de las sillas del hospedaje de lujo. Con una camisa a cuadros y un par de pantalones beige, el joven que interpreta a Roger Davis mostró una mirada seria ante la cámara.

Cabe mencionar que esta sería la primera relación de Dente tras su ruptura con Nicolás Di Pace, con quien estuvo tres años y medios. En agosto pasado, el presentador se refirió a lo ocurrido en LAM (América) y explicó: “El amor es un misterio, o al menos para mí. Se escribió toda la vida del amor, se han hecho películas, novelas, libros. Pero cuando llegan estos momentos, que una relación se termina, como que uno trata de decir ‘bueno, es todo lo que pasó’ y a veces no es así. En este caso no fue así”.

También destacó que fue “una relación hermosa” con “una persona increíble como es Nico, una hermosa persona, no solo por fuera, que lo es muchísimo, sino el triple por dentro”. Además, explicó que “construimos un montón de cosas, y a veces la vida, los crecimientos personales, las búsquedas, los encuentros, los desencuentros… no hay mucha explicación”.

Quién es Pablo Turturiello,

el actor que sale con Fer Dente

Nacido en el país vecino, el cantante llegó al país previo al comienzo de la pandemia. Con certeza de qué quería para su vida, el muchacho hizo lo mejor que pudo y dio riendas a su sueño. Tan solo un año después, el joven tuvo la oportunidad de participar en Rent, pero en la versión de streaming, lo cual fue tan solo un adelanto de todo lo que se venía para su carrera en el ámbito artístico.

“También trabajé con Marcelo Tinelli, en Cantando 2020″, explicó respecto a su despliego en la música a Teleshow. En dicho certamen fue pareja de Floppy Tesouro, con quien demostró sus habilidades vocales. Eso no fue todo, ya que también formó parte de la serie juvenil de Disney+, FreeKs, y del especial Cuando Frank conoció a Carlitos, donde encarnó a la mítica figura de la música estadounidense Frank Sinatra.