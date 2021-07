Ferias paipperas: analizan su reapertura, pero sin fecha confirmada en la capital

Compartir

Linkedin Print

Tras el regreso de las ferias francas organizadas por el Instituto PAIPPA en el interior provincial, en aquellas localidades donde la situación epidemiológica respecto a la pandemia lo permite, en Formosa Capital también se espera que suceda lo mismo próximamente.

Al respecto, Carlos Sotelo, coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, confirmó que “el pasado 3 de julio arrancamos con una feria importante en El Espinillo, donde realmente me asombró la gran cantidad de productos ofrecidos por los paipperos”.

Además, indicó que para el 7 de agosto, “dentro de los festejos del cumpleaños del pueblo, se está preparando otro evento” de comercialización.

Con relación a la ciudad capital, hizo hincapié en señalar que “se está considerando la posibilidad de reanudar las ferias francas” que habitualmente tienen como espacios de venta en el playón del organismo y en el excentro comercial del barrio La Paz.

No obstante, aclaró que “todavía no tenemos fecha de reapertura”, ya que “estamos esperando que continúen bajando los niveles de incidencia del virus” en la población capitalina.

Diversificación productiva

Formosa cuenta con una producción diversificada, subrayó Sotelo, resaltando que en lo que refiere a la actividad ganadera “tiene muy buenos rendimientos”.

Lo agrícola, por su parte, “si bien había sido castigado por la gran sequía del año pasado; ahora se está reactivando”, realzó.

A eso se debe agregar la apicultura, “muy importante en la provincia, con la generación de la miel”, significó el funcionario.

Consignó asimismo que por ejemplo “la mandioca fue uno de los alimentos que más se vio afectado por la seca, por eso tuvimos una menor producción. Sin embargo, con la nueva cosecha que arrancará en el mes de agosto, vamos a recuperarnos”.

Lo mismo sucedió semanas atrás con la helada que hubo en el interior, la cual perjudicó a algunos de los cultivos y también las pasturas. “Pero no obstante ello, se está produciendo en forma normal y constante”, aseguró.

Por eso, enfatizó que desde su creación en 1996 en la Desmotadora de la localidad de General Belgrano, por el gobernador Gildo Insfrán, el PAIPPA “es una de las acciones más importantes para apuntalar la diversificación de la producción formoseña”.

Consignó que “hay alrededor de 10 mil paipperos en toda la provincia, con producción mixta, es decir tanto ganadera como agrícola”, teniendo como propuesta “el desafío lograr el autoabastecimiento de los alimentos”, siendo ese “el camino que debemos recorrer”, apuntó, categórico.

Compartir

Linkedin Print