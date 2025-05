Fernanda Iglesias recordó el duro momento que atravesó durante su infancia: «Mi madre nunca bajó los brazos»

Con una carrera de décadas en el periodismo, Fernanda Iglesias está acostumbrada a contar noticias ajenas a su vida privada. Pero esta vez fue su propia historia la que ocupó el centro de la escena. Sentada junto a sus compañeros en el estudio de Puro Show (El Trece), la periodista dejó por un momento los temas del día y abrió una página dolorosa de su pasado: la desgarradora separación de su madre cuando apenas tenía tres años.

“Mi mamá lo logró. Luchó desde mis tres hasta mis siete años para que vuelva con ella”, comenzó relatando Fernanda con la voz entrecortada. “Cuando volví a vivir con ella, me sentí a salvo y protegida”, aseguró, mientras sus compañeros escuchaban en silencio. Pero su relato no terminó ahí. La periodista dio detalles estremecedores del momento en que su padre, militar, se llevó su tenencia de manera abrupta y violenta. “Esto fue en marzo de 1976. Mi papá puso un arma arriba de la mesa y le dijo a mi mamá: ‘Firmá’”, contó con crudeza.

El proceso legal que siguió fue, según sus palabras, otra muestra de injusticia: “Fue por un juez, tengo el nombre, de apellido Smith, que debe haber muerto ya. Yo tengo todo, porque cuando me fui a hacer la ciudadanía italiana tuve que buscar el tema del divorcio. Ese juez dijo que una nena de tres años se tenía que ir a vivir con su papá. No me lo voy a olvidar nunca”. Y con los ojos llenos de emoción, remarcó con firmeza: “Mi mamá nunca bajó los brazos”.

La panelista explicó que durante todos esos años en los que vivió alejada de su madre, no dejó de soñar con volver a estar con ella. “Yo era única hija. Un día, ya que a veces la veía a mi mamá, fuimos a rezar a la Medalla Milagrosa para que pudiera irme a vivir con ella. Y siempre creí que había sido un milagro… hasta los 18 años, que fui a la psicóloga y me dijo que fue porque mi mamá luchó por mí”, dijo entre lágrimas.

La pregunta inevitable surgió en el estudio: ¿por qué su padre la alejó de su madre? Fernanda no dudó: “Porque mi mamá lo dejó. Él no estaba en todo el día porque trabajaba, nunca estaba conmigo”. También agregó que muchos de los detalles de esa etapa los supo gracias a su abuela paterna, quien “sabía bien toda la historia”. El relato fue ganando en intensidad emocional a medida que avanzaba. Fernanda dejó en claro que, pese al paso de los años, no hay lugar para el perdón: “No lo voy a perdonar nunca. No acepto nada. La otra vez me llamó y no lo atendí. No quiero saber nada”. Al referirse a su vínculo actual con él, fue contundente: “Nunca. Y me sigue haciendo cosas que me hacen doler, pero no las voy a contar. No lo voy a hacer nunca”.

Cabe recordar que no es la primera vez que habla de su padre. A comienzos de 2024, Iglesias se refirió a sus acciones en una entrevista con Infobae y comentó: “Me enojé. Y no se lo perdono. Nunca lo hablé con él, pero no puedo perdonar algo así: no podés separar a una nena de su mamá. Me decía: ‘Tu mamá te va a llevar a un internado, por eso no te podés ir con ella’. Yo me daba cuenta de que estaba sufriendo, pero pensaba que la vida era eso”.

En apenas unos minutos, la periodista se convirtió en protagonista de una historia de lucha materna, de ausencia paterna, y de una hija que jamás olvidó sus acciones. Y aunque el tiempo pase, ella dejó en claro que la herida sigue intacta y los recuerdos son difíciles de dejar en el pasado.