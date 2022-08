Fernanda Iglesias reveló el motivo por el que la China Suárez le envió una carta documento

Compartir

Linkedin Print

En el programa LAM, Fernanda Iglesias contó que recibió una carta documento de la China Suárez por unas declaraciones que la panelista había realizado en el ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito en la pantalla de América.

“Vieron que yo dije: ‘Temo por la dueña de la casa que le alquiló a la China en Uruguay’. Tenía un cuento de alguien que alguna vez le había alquilado y que ella no había dejado muy bien la casa”, recordó la periodista sobre los dichos que enfurecieron a la actriz. Luego, agregó: “La carta no tiene ningún sentido, en un momento dice que para ella es violencia de género”.

Yanina Latorre señaló que también tuvo problemas legales con la cantante por algunas de sus declaraciones. Luego, Fernanda afirmó: “Lo que le quiero explicar a ella y a su abogado es que yo me baso en una fuente. Estoy haciendo mi trabajo. Es lo que yo opino y lo puedo decir libremente”.

Por último, Iglesias lanzó un comentario irónico: “Como periodista no puedo decir quién es, estoy haciendo mi trabajo. Es meterse con la libertad de opinión del otro, ya no va, es antiguo. Pienso que la gente narcisista debe resolver sus problemas en terapia”.

Por otra parte, cabe recordar que la China y Rusherking se reencontraron en Montevideo, Uruguay, donde ella está trabajando. El cantante viajó al vecino país y estuvo con su novia. Fue ella quien usó sus redes sociales para compartir el tierno video en el que se los ve a los dos acostados en la cama, abrazados, mientras que ella se acerca a darle un beso a él y le acaricia la mejilla. “Llegó mi amor”, escribió y más tarde mostró que lo recibió con unas donas glaseadas para pasar la tarde.

Antes de que llegara su pareja, también posteo una foto familiar bajo el título “Mi equipo”. En ella se ve a Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, abrazando a sus hermanitos hijos de Benjamín Vicuña, Magnolia de cuatro y Amancio de dos. Es que tal cual ella lo dijo, los pequeños, siempre que su escuela y los trabajos de su papás lo permitan, la acompañan a todos lados, como el año pasado cuando viajaron con ella a Madrid, también por una película.

La actriz llegó a Montevideo y se quedará durante todo el mes de agosto para filmar una película junto a Joaquín Furriel, de la que todavía se desconoce el nombre. Luego de haberse instalado allí, la ex Casi Ángeles publicó también una selfie junto un emoji de la bandera uruguaya y un corazón, y más adelante compartió un clip paseando por la rambla montevideana.

No es la primera vez que la ex de Benjamín Vicuña viaja por trabajo al país vecino. En mayo había participado del ciclo que pronto también se emitirá por Telefe, ¿Quién es la máscara?. Además, este año la artista se animó a combinar su carrera actoral con su vocación como cantante, y lanzó dos canciones: “El Juego del Amor”, en colaboración con Santiago Celli, y “Lo que dicen de mí”, una composición que desliza algunos de sus sentimientos cuando estalló el Wandagate en las redes sociales.

Compartir

Linkedin Print