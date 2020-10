Fernanda Yapura: de la beca en Suiza a firmar un contrato en Francia

Compartir

Representa a un equipo profesional pero su sueño es “llevar a la Argentina a lo más alto”.

Hace cuatro años que Fernanda Yapura cambió los paisajes tranquilos de su Rosario de Lerma natal, por la vorágine de vivir en las principales ciudades de Europa. La ciclista salteña persiguió su sueño y con sólo 18 años aceptó una propuesta de la Unión Ciclista Internacional para ir a vivir a Aigle, Suiza, dónde se encuentra la sede central de la Unión.

“Recibí esa invitación gracias a la Federación de Ciclismo Argentina, que realizó en noviembre del año anterior de haberme ido, una prueba de test a la cual fueron varios atletas de Latinoamérica y unos cuántos entrenadores de Suiza que buscaban talentos y ahí me eligieron y me hicieron la invitación inicial por ocho meses” recuerda Fernanda. “Cuando les dije a mis padres pensaron que era una broma, no entendían, pero yo estaba decidida”, agrega.

Esa decisión representaría un cambio trascendental en la vida de Yapura. “Fue en ese momento dónde empecé a conocer realmente lo que era el ciclismo porque si bien en Argentina gané varios títulos (7 en las categorías juveniles en pelotón, contrareloj y pista) cuando empecé a entrenar con ellos mi nivel mejoró muchísimo” reconoce.

Fueron tres años consecutivos que Fernanda recibió la beca para seguir formando parte del equipo del Centro Mundial de Ciclismo: “Para mí fue algo increíble, estoy muy agradecida de la oportunidad que me dieron. También fue muy loco porque era viajar con mi bicicleta hasta el otro lado del mundo y no tenía la menor idea de quién me esperaba, no sabía cómo era el lugar, solamente quería estar aquí”, explica.

Actualmente la joven de 22 años integra la formación profesional del club St Michel-Auber, en Francia y al respecto dice: “Aún no logré conocer a todas mis compañeras porque estoy aprendiendo el idioma todavía, pero trato de conocerlas mejor, de conocer como es la cultura francesa y sobre todo porque aquí es el país del ciclismo, son fanáticos, así que conocen mucho más lo que es este deporte”.

Sobre su presente en el equipo reconoce: “Me está yendo muy bien, cuando salimos de la cuarentena en julio empecé a ganar competencias, en agosto también y el equipo pudo obtener una copa de Francia de las más importantes.”.

Hace un mes Fernanda logró disputar su cuarto Mundial de mayores consecutivo en Imola, Italia, tras sus participaciones en Bergen, Noruega 2017; Innsbruck, Austria 2018, y Yorkshire, Inglaterra 2019. Concluyó en el cuadragésimo lugar en la prueba de contrarreloj del que fue el 87mo Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. “Comencé a competir para la Selección Argentina cuando me convocaron de la UCI y aún sigue siendo un reto y un sueño para mí lograr llevar a la Argentina a lo más alto. Es difícil, cada vez lo siento más duro pero creo que si sigo trabajando se va a lograr algún día” se sincera Yapura. Basta con mirar el progreso que tuvo en estos años para tener la certeza de que así será.