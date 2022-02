Fernández afirmó que busca una relación «madura y franca» con EEUU

Compartir

El presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina «no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos», volvió a defender el multilateralismo en las relaciones exteriores de la Argentina, al destacar la visita que realizó recientemente a Rusia y China, y sostuvo que con Estados Unidos busca «una relación madura, franca y sincera».

El mandatario agradeció el acompañamiento que realizó ese país en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo diferenció del accionar de esa nación durante el mandato de Donald Trump.

«Así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Mauricio Macri y darle un crédito muy nocivo para Argentina, también digo que, el gobierno de Joe Biden, cuando llegó el momento de dar una solución, acompañó», remarcó Fernández en diálogo con Romina Calderaro y Darío Villaroel, en el programa Secreto de Sumario, radio Diez.

De esta manera, el Presidente buscó cerrar una semana cruzada por versiones de un supuesto malestar de los Estados Unidos por sus dichos sobre el país del norte durante la gira por Rusia y China. «Cuando hablé de que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia estaba hablando de inversiones. No voy a imponer un régimen maoísta», ironizó el primer mandatario y recalcó que el país debe tener con Estados Unidos «una relación madura, franca, sincera y de respeto mutuo» al igual con otros países del mundo.

En esa línea, Fernández manifestó que «el mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo».

Y subrayó: «Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses».

Asimismo valoró el «paso significativo» dado por el país en materia comercial con la incorporación a la Ruta de la Seda china -lo que fue anunciado durante su reunión con Xi Jimping en Beijing- y afirmó que espera «dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos».

«Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos», afirmó Fernández.

El Presidente aprovechó la entrevista para responder a los cuestionamientos que se le hicieron desde algunos sectores por su viaje a China y Rusia, y se preguntó «por qué viajar a esos países implicaría tener una mala relación con Estados Unidos».

«Muchos se molestaron porque hablé de la relación de dependencia de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con Estados Unidos», dijo el jefe de Estado y, a continuación, recordó la deuda que existe con el organismo internacional de la que «Argentina está tratando de salir».

«Esa deuda se generó porque el gobierno norteamericano de entonces de (Donald) Trump facilitó con sus votos que en el Fondo se diera ese crédito, y eso no lo digo yo, lo dijeron ellos mismos», según recordó.

«Así como Trump trabajó para favorecer al gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri, y para dar un crédito nocivo para la Argentina, también digo que en este momento, el gobierno de EEUU, cuando llegó la hora de buscar la salida al problema, acompañó con sus votos», recalcó.

Las declaraciones del mandatario se suman a las explicaciones brindadas el jueves en su habitual conferencia de prensa de los jueves la portavoz Gabriela Cerruti, en la que fue consultada por un supuesto malestar del Departamento de Estado norteamericano.

La vocera negó que el Gobierno argentino haya recibido «algún malestar» de parte de los Estados Unidos y atribuyó los dichos a «rumores periodísticos» y agregó: «Si el Departamento de Estado quiere expresarse lo hace, y nos vamos a enterar».

