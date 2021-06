Fernández anunció la prórroga del DNU a la espera de la ley

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández anunció la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia con medidas sanitarias hasta el próximo 25 de junio, alentó a la ciudadanía a “no dejar de cuidarse” y pidió no dudar de la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.

La confirmación llegó en el acto en el que el jefe de Estado presentó el inicio de las obras civiles para el Centro Argentino de Protonterapia (CeArP), una institución dedicada al tratamiento contra el cáncer que contará con un “ciclotrón”, tecnología disponible sólo en 30 países y cuya instalación en el país estuvo “demorada durante los cuatro años” de la gestión de Mauricio Macri.

“Estamos llegando a un punto en el que esperaba que una ley resolviera como seguir trabajando el tema, deberemos esperar una semana más”, dijo Fernández respecto del tratamiento en el Congreso Nacional del proyecto de Emergencia Covid que determina las medidas a tomar considerando parámetros epidemiológicos concretos, que este jueves obtuvo dictamen favorable.

Mientras se espera por el tratamiento en la Cámara de Diputados se seguirá “prorrogando la decisión” que viene tomando el Ejecutivo en los últimos dos meses, dijo el Presidente.

“Estamos llegando a un punto en el que esperaba que una ley resolviera como seguir trabajando el tema, deberemos esperar una semana más”

Aunque Fernández no se refirió a la duración del nuevo DNU, fue la ministra de Salud, Carla Vizzotti -también presente en el acto- quien afirmó que la nueva norma regirá desde este sábado hasta el 25 de junio.

En tanto, desde Presidencia de la Nación, informaron que los parámetros para determinar los distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria de cada distrito del país “serán la incidencia muy alta en los casos detectados (de más de 500 en los últimos 14 días) y la tensión del sistema de salud”.

Fernández reconoció que el país está “enfrentando con mucho esfuerzo y con mucho agobio social” a la pandemia y que si bien el Gobierno trabaja “para acelerar aún más” la vacunación, mientras tanto, “el virus existe, el virus muta, el virus complica la vida de la humanidad”.

“Hay que dejar los debates en que nos quieren encerrar. Ya llegaron 18 millones de vacunas y estamos entre los 15 primeros países que ya han vacunado a su pueblo por lo menos con una dosis”, señaló el mandatario, y llamó entonces a “no bajar los brazos, no dejar de cuidarse”.

Previamente, en su discurso, Vizzotti se había referido a la situación epidemiológica como el “momento más crítico de su segunda ola” y destacó que el país ya vacunó al “85% en los mayores de 60” y a todo el personal de salud.

“En el día de hoy llegó el contrato firmado de Sinopharm por 2 millones de dosis que van a llegar en junio. El lunes 943 mil dosis del contrato de AstraZeneca y se trabaja para el adelanto de 811 mil vacunas” de México, destacó la funcionaria.

Detalló además que la Comisión Nacional de Inmunizaciones ha determinado “seguir vacunando personas sin condiciones de riesgo de entre 50 a 59 años, después entre 50 y 54 y así seguirá bajando hasta llegar a todos los mayores de 18 años con al menos una dosis lo más rápido posible”.

Compartir

Linkedin Print