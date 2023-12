Fernández: «El acuerdo Mercosur-Unión Europea aún no se firmó por resistencia de Europa»

En una entrevista radial el presidente llamó a debatir primero «determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias».

El presidente Alberto Fernández remarcó este domingo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europa aún no se firmó porque «encontró resistencia dentro de Europa» y, si bien manifestó su intención de suscribir ese convenio, llamó a debatir primero «determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias».

«El acuerdo Mercosur-Unión Europea no se ha firmado no porque Argentina no quiera sino porque encontró resistencia dentro de Europa», señaló el Presidente en diálogo con Radio Futurock.

Fernández aclaró que su intención es «firmarlo» porque cree que «geopolíticamente es correcto un acuerdo» entre ambos bloques, pero advirtió que para hacerlo quiere discutir antes «determinadas condiciones que nos permitan sostener y hacer crecer nuestras industrias».

«Quiero discutir algo que le sirva a los argentinos, es un acuerdo entre dos regiones, hay intereses que tener en cuenta», agregó.

La Cumbre del Mercosur

Fernández asistirá el miércoles y jueves próximos a la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Río de Janeiro, en su última actividad antes de la finalización de su mandato, el 10 de diciembre, cuando entregue el poder al mandatario electo Javier Milei.

La mayor expectativa de ese encuentro está puesta en la posibilidad de cerrar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, para el que todavía las negociaciones están en curso.

Por otro lado, consultado sobre el índice de pobreza en el plano doméstico, afirmó que tiene «en claro que ha crecido» durante su gestión pero manifestó que su «duda» es si «esos son los números exactos».

«Tengo dudas del método de la cuenta», dijo y manifestó que le trasladó esa inquietud «hace mucho tiempo» al director del Indec, Marco Lavagna, aunque aclaró que como presidente «nunca» corrigió el sistema de medición «para que nadie piense que lo estoy haciendo en mi beneficio».

Además, desmintió que se vaya a «vivir a España» tras finalizar su mandato y afirmó que va a «dar clases» y quedarse «unos meses» en el país ibérico durante «el verano argentino».

Pero sí admitió que busca «preservar» a su hijo menor Francisco, de un año y medio, para «sacarlo» del «ambiente tan nocivo» en Argentina «de confrontación permanente».

«Terminó mi vocación de postularme a cargos públicos porque ya alcancé la presidente», reveló al ser consultado sobre su futuro en la política, y aseguró que, pese a esa decisión, estará «dando pelea para que no destruyan lo que hemos hecho».