Fernández en la reapertura de Tecnópolis: «El futuro está en el desarrollo del conocimiento»

El presidente Alberto Fernández llamó a las familias a «conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, de educación, de ciencia, de tecnología» y aseguró que «el futuro del país está en el desarrollo del conocimiento», al participar en la reapertura de la megamuestra que disfrutaron más de 52 mil personas.

«Vienen unos días de vacaciones de invierno donde yo quiero que esto se llene de familias que vengan a conocer en Tecnópolis todo lo que el Estado hace en materia de cultura, en materia de educación, en ciencia y tecnología», dijo el primer mandatario cuya presencia no formaba parte inicial de la grilla de autoridades confirmadas y que sorprendió a los presentes recorriendo por más de una hora el predio de Villa Martelli y haciendo numerosos altos para sacarse fotos y saludar a la gente.

Fernández destacó que cuando Argentina invierte en estos sectores «lo hace convencido de que estamos invirtiendo en el futuro del país», siendo Tecnópolis una oportunidad para poder comprobarlo de una manera lúdica y divertida.

«El día que hace 11 años se fundó Tecnópolis, (la vicepresidenta) Cristina (Fernández) siempre cuenta que fue porque no le dejaron hacer esto en» la Ciudad de Buenos Aires (CABA), dijo y añadió: «¡Qué suerte que no la dejaron, qué suerte que haya quedado este predio, qué suerte que todos los años podamos recordar aquí lo que la ciencia y la tecnología sirven al desarrollo de la Argentina».

Fernández compartió el acto junto a los ministros de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer; de Mujeres, Géneros y Diuversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Antes de participar de la inauguración de la onceava edición de la muestra que este año lleva el lema «Argentina soberana, creando futuros», el presidente afirmó ante la prensa que «tenemos problemas que solucionar, como la inflación, pero la Argentina tiene futuro y tenemos que construirlo entre todos».

«Nosotros vamos a seguir trabajando mucho porque esa es nuestra misión. Nos han dejado un país quebrado. Con mucho esfuerzo, en medio de una pandemia, de una guerra, nos estamos recuperando», apuntó a su ingreso a la muestra de la que participan más de 60 organismos e instituciones del Estado.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, dijo que «es una alegría enorme abrir Tecnópolis» y consideró que «no hay futuro sin ciencia, tecnología, educación y cultura».

«Trabajamos fuertemente para tener un país soberano. La soberanía se construye todos los días desde nuestra cultura, desde identidad, nuestras escuelas y desde la investigación de ciencia y tecnología», destacó.

En diálogo con Télam, Filmus describió que Tecnópolis es «una puerta abierta a lo que Argentina produce en su cultura, en su educación, y en su ciencia y tecnología», para poder conocer de todo lo que es capaz en materia «nuclear, espacial, en la biotecnología y la nanotecnología», entre otros campos, a «a pesar de las crisis y de haber tenido momentos de ajuste para su ciencia y tecnología».

«El Gobierno recuperó la inversión en ciencia y tecnología, y esa recuperación se expresa en la resolución de los problemas de la gente como fue con el tema de la pandemia y también en la definición de las prioridades para tener un país soberano», agregó.

«Es una gran emoción volver a encontrarnos todos acá después de dos años de no haberlo podido hacer por la pandemia y todo el dolor que eso causó en el pueblo argentino», afirmó a Télam Perczyk.

Para el funcionario, la megamuestra «es el reflejo de lo que somos, de lo que fuimos y aspiramos a ser» y de una predilección por «el camino de la educación, la ciencia, la tecnología y la participación popular» ante la alternativa de «negarlas por la vía del ajuste».

