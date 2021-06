Fernández: “Es la diplomacia la que debe llevarnos a recuperar” las Malvinas

Compartir

El presidente Alberto Fernández proclamó que “es la diplomacia” la que debe llevar a la Argentina a “recuperar” las Islas Malvinas, al tiempo que afirmó que “no hay que claudicar” en el “reclamo” ni en las “convicciones” de soberanía sobre ese territorio, “usurpado” por el Reino Unido en 1833.

“Lo que tenemos que aprender es que la diplomacia debe llevarnos a recuperar esa tierra y no debemos arriesgar más vidas argentinas en busca de una solución”, destacó el jefe de Estado al encabezar el acto central que se hizo en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico.

En ese sentido, sostuvo que se debe “poner todo el esfuerzo y coraje en reclamar” las Malvinas, que “son, fueron y serán argentinas”.

“Malvinas es para nosotros un dolor enorme porque no las tenemos”, expresó el Presidente en el comienzo de su mensaje y recordó los sucesivos reclamos de la Argentina ante los organismos internacionales por la “usurpación de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido”, para que “devuelvan la tierra” al país.

Asimismo, señaló que “lamentablemente los cuatro años que precedieron” a la llegada de su Gobierno, “la Argentina tuvo cierta laxitud que permitió que muchos esfuerzos” que se habían hecho durante gestiones anteriores “queden opacados”.

“Pero cuando nosotros llegamos al Gobierno, yo dije que no había más lugar en el Siglo XXI para colonialismos y las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, y lo dije con la convicción de que eso es así”, expresó.

En ese contexto, afirmó que “todos los días tenemos que trabajar para recuperar ese territorio”.

En el acto, que comenzó con la emisión de un video conmemorativo, estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, Roberto Salvarezza; la jefa de Gabinete de esa cartera, Carolina Vera; y el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus,

También estuvieron el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana, el general Martín Balza y excombatientes de Malvinas.

La conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico se encuentra establecida para el 10 de junio de cada año, tras la sanción de la ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973.

La fecha fue elegida en honor al decreto de creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos del 10 de junio de 1829.

