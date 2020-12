Fernández firmó el Consenso Fiscal con gobernadores y convocó al trabajo conjunto

Compartir

El presidente Alberto Fernández destacó que el país reclama a los dirigentes “trabajar unidos, más allá de pertenencias partidarias”, por lo que destacó el Consenso Fiscal 2020 firmado entre la Nación y la mayoría de las provincias como el “mejor corolario” para ese “trabajo conjunto”, puesto a prueba al enfrentar la pandemia.

“Hay un país que nos reclama trabajar unidos, más allá de nuestras pertenencias partidarias”, dijo el jefe de Estado al encabezar esta tarde la firma del Consenso Fiscal 2020 con gobernadores.

Todas las provincias firmaron el acuerdo, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal; y la ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.

Este acuerdo habla “de la responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante”, expresó el mandatario en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, donde reunió a gobernadores, funcionarios y también legisladores.

Al resepecto, aclaró que cuando hablaba de “responsabilidad” no lo hacía con el sentido que le dieron “años atrás”, cuando “la responsabilidad significaba ajustar”.

“La responsabilidad de la que hablamos es de cómo vamos a crecer y de la sensatez que tenemos que tener para poder crecer”, afirmó.

En ese sentido, expresó que le produce “asombro” cuando escucha decir que el Gobienro nacional está promoviendo un ajuste para el año que viene y dijo: “Yo me asombro porque cuando miro nuestro presupuesto, la inversión en obra pública se multiplicó por dos”.

“También crece la inversión en salud, y también crece la inversión en educación, y también crece la inversión en ciencia y tecnología”, agregó y aseguró que “eso es crecimiento para toda la Argentina”.

En ese contexto, preguntó: “¿Y dónde esta el ajuste?. Vayan y miren la barra de intereses de la deuda”.

“El año entrante tendríamos que haber hecho frente a 12 mil millones de dólares de deuda”, sostuvo y dijo que “esos son dólares que se quedan en la Argentina para que se distribuyan a las provincias, y para que las provincias crezcan”.

Por ello, afirmó: “De eso estamos hablando, de cómo encarar el futuro juntos, ya no por el espanto que un virus nos genera, sino por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino”.

Además, señaló que “uno mira la actividad de la construcción y los números han cambiado, y mira la actividad automotriz y la industria automotriz ha crecido en noviembre un 20% respecto de noviembre del año pasado”.

“Llevamos tres meses consecutivos donde la recaudación crece por encima, en varios puntos, de la inflación”, aseguró el jefe de Estado, quien afirmó que existe “la oportunidad de cambiar este país” y pidió que no dejarla pasar porque: “es tiempo de que construyamos la Argentina que nos merecemos”.

El Presidente agradeció a los gobernadores el “trabajo mancomunado” en medio de la pandemia de coronavirus, y les pidió “no dejar pasar la oportunidad que de hacer las cosas bien de una vez y para siempre”.

El primer mandatario estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro;el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Entre los gobernadores, estuvieron los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de La Rioja, Ricardo Quintela; y de Mendoza, Rodolfo Suárez.

También asistieron los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Rio Negro, Arabela Carreras, de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Tucumán, Juan Manzur y La Pampa, Sergio Ziliotto.

Asimismo, suscribieron el acuerdo los vicegobernadores de Córdoba, Manuel Calvo; de Santa Cruz, Eugenio Salvador Quiroga y de Santa Fe, Alejandra Rodenas.

Durante la mañana de ayer, firmó el Consenso Fiscal 2020 el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien por razones de agenda no pudo asistir al acto central que se realizó en el Museo del Bicentenario.

El acuerdo permitirá a las provincias contar con unos 70.000 millones de pesos para reactivar las economías locales, fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible y suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado Nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto.

