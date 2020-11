Fernández: “La Constitución no exige las dos terceras partes para elegir al procurador”

Compartir

El presidente Alberto Fernández consideró que “la Constitución no exige las dos terceras partes para elegir al procurador” y además criticó a los referentes de la oposición que sostienen que el juez federal Daniel Rafecas es “un buen candidato” a ser el fiscal general, pero “van al Senado y no lo votan”.

“Yo escucho ahora a muchos opositores decir que Rafecas es un buen candidato, pero no sé porque no lo hacen en el Senado si creen que es un buen candidato. Dicen una cosa en los medios y hacen otra en el Senado”, afirmó el mandatario en diálogo con Radio Con Vos.

El jefe de Estado recordó que Rafecas fue propuesto para juez de Casación por la anterior gestión de Mauricio Macri y en ese marco apuntó: “Quiero creer que es un buen candidato porque (el expresidente Mauricio) Macri lo propuso para ser juez de Casación y su pliego no salió porque yo lo propuse como procurador”.

“Estuvimos meses esperando que la oposición nos acompañe y siempre la repuesta fue negativa”, señaló y atribuyó a esa actitud ambigua de la oposición el hecho de que la propuesta del Poder Ejecutivo para designar al titular del Ministerio Público se encuentre paralizada en el Parlamento mientras se debate cambios a la ley de ese organismo.

El Presidente, quien es abogado y docente de la carrera de Derecho en la UBA, planteó que “la Constitución no exige las dos terceras partes para elegir al procurador”.

“Al procurador la constitución no le exige las dos terceras partes del voto, eso lo exige la ley del Ministerio Público”, remarcó horas antes del inicio de la sesión especial en el Senado, en la que se debate la propuesta de reforma a la ley orgánica del Ministerio Público para modificar la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

Sobre el juez federal Rafecas, el primer mandatario opinó: “Es el nombre que he propuesto -para ser procurador- y yo creo que puede cumplir del mejor modo ese papel”.

Dos de las iniciativas en las que se basó el oficialismo para el dictamen de mayoría pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, y fueron presentados en diciembre de 2019 pero, cuando el oficialismo decidió abrir su discusión en comisión, ambos se retractaron y pidieron retirar sus iniciativas.

Sin embargo, el Frente de Todos se opuso al retiro y sumó puntos de esas normas a una nueva iniciativa que presentó el senador de Juntos Río Negro Alberto Weretilneck.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También prevé que la forma de elección se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone y que sí se mantendrá, de acuerdo al proyecto del oficialismo, en el caso de que se pretenda remover al procurador.

El actual procurador, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

