Fernández: «La Justicia es un poder central que debe servir al ciudadano»

El presidente Alberto Fernández destacó que “la Justicia es un poder central que debe servir a los ciudadanos”, tras inaugurar un Centro Judicial en la ciudad tucumana de Monteros, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur y el gobernador local, Osvaldo Jaldo.

“Celebremos esto que estamos viviendo hoy en Tucumán, en esta magnífica provincia donde nació la independencia argentina, en una ciudad como Monteros, que en un distrito judicial como éste, estemos avanzando para que ciudadanos argentinos, en este caso tucumanos, reciban un mejor servicio de Justicia”, expresó Fernández durante su discurso luego de inaugurar el edificio donde funcionará a la sede judicial.

El Presidente llegó este mediodía al aeropuerto provincial Benjamín Matienzo acompañado por una comitiva de funcionarios nacionales y de distintas provincias del país, y fue recibido por el gobernador Jaldo.

Luego el mandatario nacional partió hacía Monteros, elegida como capital alternativa de Argentina, y allí se realizaron actos y una reunión de Gabinete.

“Para que la democracia funcione hace falta que la Justicia haga lo que tiene que hacer, acá están poniendo en marcha no solo un edificio, sino que están garantizando un buen servicio de justicia”, dijo el mandatario.

“Lo que antes tardaba 10 años ahora tarda 2 años”, continuó Fernández y agregó que “para que la justicia sea justicia tiene que ser en términos temporales racionales» porque lo que se necesita es «reparar los conflictos de la sociedad con rapidez”.

“La justicia es en el Estado de derecho un poder central, no es una corporación y debe servir a los ciudadanos, garantizar a la gente que no tiene la posibilidad de contratar un abogado”, agregó el Presidente.

Por su parte, Manzur destacó que el edificio “se construyó en plena pandemia, a pesar de todas las dificultades» y destacó que aún en ese contexto el Gobierno nacional seguía «hacia adelante, con el objetivo de descentralizar la justicia y brindar más acceso”.

“Cuando nos tocó la pandemia, si bien el Gobierno nacional nos ayudó con todo, muchas veces hacía falta más, y ahí estuvieron los tres poderes del Estado: la Corte dispuso mediante una acordada la entrega de la totalidad de sus fondos reservados para volcarlos a salud para hacer obras y equipar los hospitales, al igual que lo hizo el Poder Legislativo”.

“Esta es la presencia activa del Estado generando acceso”, sostuvo el funcionario nacional.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, destacó a Tucumán como «un ejemplo de trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado» y ratificó que «esa articulación permitió construir» el edificio en Monteros aún «durante la pandemia», para «brindar servicios de justicia de manera más ágil para más de 200 mil tucumanos y tucumanas».

A través de un hilo de tuits desde su cuenta en la red social, Soria precisó que «el nuevo edificio de 4 pisos cuenta con 7 salas de audiencias, claves para el buen funcionamiento del moderno Código Procesal Penal tucumano» y agregó que «gracias al flamante sistema adversarial y oral, la provincia tiene una justicia más cercana a la gente, más rápida y más eficiente».

En tanto, el gobernador Jaldo también remarcó el accionar de los tres poderes del Estado y destacó la decisión del Poder Judicial de «descentralizar la justicia creando los centros judiciales” en distintos puntos de la provincia.

Además, aseguró que los servicios que se van a prestar en esa localidad tucumana «son producto de un Poder Legislativo que supo estar a la altura de las circunstancias, trabajando en las modificaciones del Código Procesal penal para actualizarlo y ponerlo a la altura de la circunstancia”.

Finalmente destacó el rol de Manzur “que supo asignar la partida presupuestaria en el presupuesto del Poder Judicial para que hoy en Monteros tenga estas inversiones y pueda arrimar el servicio de justicia al interior de la provincia”.

La obra significó una inversión de 180 mil millones de pesos y sumará 1.748 m2 al espacio disponible del Centro Judicial, lo que constituye un esfuerzo por adecuar las estructuras edilicias a las nuevas dinámicas que se establecieron con las reformas procesales y con el avance de la digitalización.

Estuvieron presentes en el acto los ministros nacionales de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Turismo y Deporte, Matías Lammens; de Desarrollo Territorial y Hábitat) Jorge Ferraresi ; Trabajo y Previsión, Claudio Moroni; de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de Seguridad, Aníbal Fernández; de Cultura, Tristán Bauer; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Defensa, Jorge Taiana.

Además participaron Daniel Leiva, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; el Vicegobernador de la provincia, Sergio Mansilla; el Magistrado Delegado del Centro Judicial Monteros, Mario Velázquez; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el intendente de Monteros, Francisco Serra; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Regino Amado, entre otros.

