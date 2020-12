Fernández: “Los preconceptos generan barreras”

Compartir

El tenista y su opinión sobre la discapacidad en una de las entrevistas de los Juegos Nacionales Evita 2020 edición Diego Armando Maradona.

Sobre el cierre de un 2020 que espera con ansias esa vacuna que permitiría volver a aquella normalidad de deportes, estadios colmados y abrazos interminables, Los Juegos Nacionales Evita muestran una versión singular donde entre diferentes actividades grandes protagonistas del deporte dejaron su mensaje a los jóvenes de todo el país. Y es así como Gustavo Fernández, el tenista en silla de ruedas más destacado de la historia argentina, actual número dos del mundo y ganador en 2019 de Roland Garros, el Abierto de Australia y Wimbledon, dejó su mensaje.

“Los preconceptos generan barreras, siempre es así y eso es lo que pasa con la discapacidad. Hay que empezar realmente a naturalizar situaciones. Hoy por suerte la lucha por la inclusión es algo concreto que se está instalando en el día a día, en lo personal me hace feliz, me identifica y cada vez me siento más comprometido con esa lucha”, comentó Fernández, quien además también salió campeón de Roland Garros en 2016 y del Abierto de Australia en 2017, año en que alcanzó el primer puesto del ranking mundial individual.

El cordobés número dos del mundo habló de su infancia y de la importancia del deporte: “Fue muy particular porque el deporte siempre formó parte de mi vida; vivíamos dentro del club y por eso creo en la importancia de los clubes y en su cultura. Allí se sociabiliza, se hace amigos y siempre aparece la presencia del deporte con todas sus enseñanzas vitales para vivir en sociedad y saludable”.

Fernández mira hacia su pasado y al mismo tiempo fija los ojos en el futuro de tantos jóvenes: “Quiero decirles a los chicos que busquen una pasión y que esa pasión desarrolle un sueño. Ir en busca de un sueño es vivir con ilusión y fortaleza. Yo todo eso lo encontré en el deporte, que entre otras cosas me dio lo mejor de mi personalidad, que es no frustrarme”.

Por último. Fernández recordó a Maradona y Toledo: “Se fueron dos grandes deportistas de la historia argentina. De Diego me emociona la alegría que generó entre tanta gente. Y con Braian sufrimos una pérdida gigante porque era mucho más que un excelente lanzador de jabalina. Era una persona noble, que se comprometía con el de al lado y sabía llegar con su mensaje”.

