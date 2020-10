Fernández: “Néstor Kirchner fue el mejor presidente que la democracia tuvo”

Compartir

Alberto Fernández sostuvo que Néstor Kirchner fue “el mejor presidente que la democracia tuvo” y destacó que “fue un hombre inmenso, con un genio político” como “nunca” vio en su vida, al participar esta tarde en la casa Patria Grande de la presentación del libro “Néstor, el hombre que cambió todo”, de Jorge “Topo” Devoto.

“Nos cambió la vida a todos. Nos hizo ver que había otro modo, otra forma que no era la especulación. Y que había compromisos primeros que siempre había que respetar”, dijo el Presidente emocionado.

El mandatario reseñó, cuando faltan días para que se cumplan diez años de su fallecimiento, que el expresidente lo “marcó mucho” y que su modo de hacer política tuvo un antes y un después de Néstor Kirchner, porque luego “fue todo distinto para bien” porque era una persona que “estaba llamado a ser algo distinto”.

“Debo reconocer que me pasó algo singular: fue como encontrar a alguien que decía y pensaba exactamente lo que yo creía y que no teníamos diferencias sustanciales en nada. Era como encontrar mi reflejo devuelto en palabras y en otra persona”, sostuvo, al narrar el día que se conocieron en Buenos Aires, cuando Kirchner todavía era gobernador de la provincia de Santa Cruz.

Fernández contó que aquel día fue “algo mágico, inentendible e incomprensible” lo que sintió y que esa sensación se mantenía “hasta el día de hoy” porque los unió una relación de amistad y de trabajo.

“Es como decía Atahualpa Yupanqui: ‘un amigo es uno mismo con otro cuero’. Y yo sentí eso el día que lo conocí y debo confesar que fue mágico”, recordó emocionado.

Fernández relacionó el aniversario de la muerte del expresidente con el de su primer año de Gobierno y definió esta situación como “las ironías” de la vida.

“Las ironías hicieron que cuando lo recordemos a diez años de su partida estaremos celebrando el primer año de la elección de nuestro Gobierno. Yo sé que Néstor en algún lado está y donde esté lo único que pido es que siga caminando al lado mío”, sostuvo.

El jefe de Estado marcó como un “singular privilegio” haber estado a su “lado cada día de su gobierno”, cuando lo acompañó desde la jefatura de Gabinete.

Además, consideró que “nada” de lo que hizo y dejó “fue en vano” porque dirigentes como Juan Cabandié, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernanda Raverta, miembros de La Cámpora y hoy funcionarios del actual Gobierno, los tres presentes en el acto, “son parte de esa juventud convocada por Néstor que volvió y creyó en la política por él”.

“Una juventud que estaba esperanzada con alguien que vino a decirles que había que cambiar la historia porque esa historia era injusta”, completó el mandatario en referencia a los jóvenes dirigentes.

“Y si me permiten -agregó-, yo tengo el privilegio de haberlo acompañado a Néstor, pero ustedes tienen el privilegio de ser los hijos del proyecto que Néstor convocó y son los que van a sucedernos y los que van a seguir adelante enarbolando las banderas que él levantó por primera vez”.

Durante su mensaje, el Presidente compartió alguna de sus vivencias personales y políticas junto al expresidente y el día de la asunción presidencial del 2003.

Al respecto, aseguró que su exjefe político “cambió la vida a todos” porque les “hizo ver que había otro modo, otra forma que no era la especulación y que había compromisos primeros que siempre había que respetar”.

Con la voz quebrada por la emoción, sostuvo que haber formado parte de ese primer gobierno kirchnerista fue la “más maravillosa aventura que alguien en política puede tener, que es la de empezar en el desierto y llegar al poder y cambiar una Argentina” y que “esa aventura” solamente la pudo vivir con Kirchner.

Publicada por Editorial Planeta, el libro reúne historias personales, anécdotas políticas y otros recuerdos sobre quien gobernó la Argentina entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre de 2007, gobierno del que el actual mandatario formó parte como jefe de Gabinete.

En cada capítulo se ofrece un testimonio narrado en primera persona y en esa lista aparecen desde el Papa Francisco hasta los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa y de Bolivia, Evo Morales, además de referentes nacionales de los derechos humanos como Taty Almeida, Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto, y de la cultura como Juan Gelman, Teresa Parodi y Alejandro Dolina.

También figuran exintendentes como Alberto Descalzo, el sindicalista Hugo Moyano, los actuales ministros de Interior, Eduardo De Pedro, y de Ambiente, Juan Cabandié, que prestaron su voz para un homenaje al que también asistieron exgobernadores, legisladores y funcionarios de aquellos años.