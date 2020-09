Fernández: “Parte de la Justicia, la política y los medios acordaron difamar y perseguir opositores”

Compartir

El presidente Alberto Fernández denunció que en la Argentina “parte de la justicia, de la política y de los medios acordaron difamar y perseguir opositores” y advirtió que “cuando sus mentiras caen se corrigen como al pasar”.

El mandatario se refirió así a un caso de narcotráfico que se encuentra en juicio oral y público, uno de cuyos imputados, un exagente de inteligencia, es señalado como el supuesto personaje que se conoció mediáticamente como “La Morsa”.

El apodo “La Morsa” le fue atribuida por políticos y medios de comunicación al exministro y actual titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, a quien esas versiones vincularon también con el “Triple Crimen de General Rodríguez”, de 2008, cuando asesinaron a tres empresario farmacéuticos supuestamente relacionados con el tráfico de efedrina.

“En la Argentina parte de la justicia, de la política y de los medios acordaron difamar y perseguir opositores. Cuando sus mentiras caen los mismos que hacían eso se corrigen como al pasar. Resulta que @FernandezAnibal ⁩ no era ‘la Morsa’. En fin…”, dijo Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

El caso de narcotráfico, que data de 2003, fue informado por el diario Clarín y tiene como principal imputado a Julio César Pose, exagente de la ex SIDE, a quien se endilga haber armado un operativo con la DEA norteamericana para supuestamente detener a traficantes de drogas.

En un procedimiento en la Capital Federal fueron detenidos los sospechosos pero Pose, cuya intervención, según la justicia, no había sido formalmente notificada y habría sido remunerada, dice la información, se alejó sin que nadie lo interceptara.

“Numerosas fuentes sostienen que Pose es ‘La Morsa’, apodo que se le atribuyó a Aníbal Fernández para incriminarlo en el tráfico de efedrina”, añade la publicación.

Pose, quien recibió falta de mérito de parte del juez Claudio Bonadio, fue procesado por la Cámara Federal, que consideró que no tenía permiso judicial para “introducirse en un grupo sospechoso otorgándole facultades para desarrollar acciones relacionadas con el narcotráfico”.

En el juicio oral y público, se explicó, días pasados la Fiscalía pidió cuatro años y medio de cárcel para el exagente de inteligencia.