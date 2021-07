Fernández Patri: “Insfrán marcó claramente el rumbo y los ejes centrales de esta campaña”

Compartir

El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri se refirió al polémico acto en el Club San Martín donde si bien dijo que hay cosas para “mejorar” cree que la gente no está “preocupada” por lo que pasó sino más bien por su vida diaria; además acusó a la oposición de “agarrarse” de cualquier cosa para criticar y hacer campaña porque no tiene proyecto político para presentar.

“Fue un acto muy importante para nosotros donde el gobernador Insfrán marcó claramente el rumbo y los ejes centrales de esta campaña”, comenzó diciendo, y al referirse a la cantidad de personas dijo que “se aplicaron protocolos para eventos deportivos, le explicamos a los manifestantes cuáles eran las medidas y había mucha efervescencia en la militancia por poder participar, en eso tenemos que seguir trabajando”.

Seguidamente negó que haya sido una provocación hacia la sociedad y dejó en claro que “hay un amplio sector social que acompaña al gobernador Insfrán. Se insiste con lo que pasó en un acto, pero a la gente realmente le preocupa cómo vamos a salir adelante”.

“Creo que lo del acto es algo que se puede corregir, pero me parece que no es lo central, la gente está preocupada por otras cosas y nosotros estamos concentrados para darles desde el Congreso de la Nación las leyes y las medidas necesarias que se necesitan para que la Argentina vuelva a la normalidad, para que se avance con la campaña de vacunación”, insistió el actual legislador nacional que busca su reelección.

Por otro lado, Fernández Patri atendió a la oposición y lanzó que hizo campaña política con la pandemia y “no tienen un proyecto para recuperar la economía”. “La oposición desvirtuó lo que dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo una fake news y con eso decir que hubo violación sistemática de los derechos humanos en Formosa, ahora están tratando de instalar que lo que pasó en el acto es un tema que preocupa a todos. La gente no está tan pendiente como nosotros creemos de la campaña o lo que hacemos los políticos sino de su vida diaria y en eso vamos a estar trabajando”, disparó.

Al hablar de su precandidatura dejó en claro que “el Gobernador ha elegido a personas que demostramos capacidad, compromiso con la sociedad formoseño y en mi caso ratificó la confianza”.

Por otro lado consultado por su evaluación en cuanto a las decisiones del Gobierno provincial en el marco de la pandemia respondió: “durante el 2020 tuvimos medidas que fueron bastantes estrictas, donde para ingresar a la provincia había que ir a un centro de alojamiento preventivo para evitar que el virus genere una circulación comunitaria, esta medida fue efectiva y las estadísticas lo explican ya que durante el año pasado solo tuvimos un fallecido mientras que en seis meses de este año a partir de la apertura de las barreras tuvimos más de mil muertos”.

“Esas mil víctimas que tenemos hoy podían ser evitables. Lo que queríamos era dilatar lo más posible la entrada del virus para fortalecer el sistema sanitario y que la Argentina pueda acceder a la vacuna. Hoy podemos decir que los mayores de 18 años tienen la primera dosis de la vacuna, eso nos da una gran tranquilidad para flexibilizar actividades”, cerró.

