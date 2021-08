Fernández Patri: “La oposición y el oficialismo representamos modelos completamente distintos”

Compartir

Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Ramiro Fernández Patri y Elena García visitaron ayer, un comedor comunitario, en el barrio San Miguel, a cargo de la Agrupación 17 de Octubre, que colabora con bolsones de alimentos saludables para más de 30 familias con cierto grado de vulnerabilidad.

“Queremos decirles a los formoseños y formoseñas que los precandidatos de la oposición y del oficialismo representamos dos modelos completamente distintos de país y de provincia: uno de endeudamiento y otro de desendeudamiento y de inversión que redistribuye la riqueza”, sostuvo Fernández Patri y agregó que “hoy tenemos un gobierno nacional que les vuelve a entregar notebook a los niños, que vuelve a darle medicamentos a los adultos mayores a través del PAMI en forma gratuita, que vuelve a dar todas las vacunas del calendario. Entonces son dos modelos distintos”

“Con Néstor y Cristina veníamos de un modelo de desendeudamiento internacional, donde a principios del 2006, se le había pagado 10,000 millones de dólares al FMI para ser un país económicamente independiente. Después de 17 años de no deberle absolutamente nada al FMI, Mauricio Macri lo volvió a endeudar. El problema que hubo con este endeudamiento es que fue a parar a la fuga financiera, esos dólares así como entraron salieron del país, no quedaron fábricas instaladas, no quedaron rutas asfaltadas, acueductos, gasoductos, es decir, una capacidad productiva en Argentina. Y ese endeudamiento no pasó por el Congreso de la Nación, para endeudarnos no le pidió permiso al pueblo argentino. Sin embargo Alberto Fernández cuando asumió, presentó un proyecto para ver cómo íbamos a renegociar la deuda con los tenedores de títulos internacionales porque eran 100 mil millones de dólares, 44.000 con el FMI y el resto con fondos buitres y otros fondos”, explicó.

Asimismo, señaló que la entrega de los bolsones saludables a través del comedor, es una iniciativa que pudo ser llevada adelante porque hubo una política presente del modelo formoseño que dio asistencia y sostenimiento en el tiempo.

“Los formoseños y formoseñas tienen que saber que cuando votan a los precandidatos del Frente de Todos eligen este modelo de desendeudamiento, de redistribución de la riqueza, de reparto equitativo de presupuesto para todas las provincias, que se traduce en obras de infraestructura que traen crecimiento y desarrollo productivo a las provincias, generando empleo y capacidad productiva. Gracias a la visión estratégica que tiene nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán, Formosa es una de las provincias que lidera la cantidad de obras que el gobierno nacional acordó, incluso más de lo que habíamos logrado incluir en la Ley del presupuesto nacional, y eso es obra de nuestro gobernador, que en dos días logró más acuerdos para la provincia, que Macri en cuatro años. Y esto es lo que la ciudadanía tiene que tener en cuenta cuando elige a un diputado o diputada nacional, porque somos nosotros quienes después nos sentamos a votar estas leyes que acompañan un modelo de país u otro” remarcó el actual diputado nacional.

Por otra parte, el precandidato del Frente de Todos afirmó que hoy estamos en un proceso positivo de esperanza donde pronto los indicadores económicos se habrán recuperado del todo.

“Nos comprometimos con Alberto y Cristina en el año 2019 a reconstruir la Argentina, no nos olvidamos de esa promesa. Sin embargo, a tres meses de haber asumido, nos agarró esta pandemia y recién ahora estamos en condiciones de retomar ese compromiso que habíamos asumido”, finalizó Fernández Patri.

