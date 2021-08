Fernández Patri: “Neme responsabiliza al gobernador Insfrán cuando fue la Justicia de Santa Fe la que ordenó la detención de su candidato”

Compartir

El diputado nacional se refirió a las declaraciones de la edil respecto a la detención por estafas del precandidato que integra su lista para las próximas elecciones.

Ante los hechos de público conocimiento, el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos y actual legislador, Ramiro Fernández Patri afirmó: “Neme responsabiliza al Gobernador Insfrán cuando fue la Justicia de Santa Fe la que ordenó la detención de su candidato”.

Asimismo, agregó que la concejala “se ampara diciendo que se trata de persecución política cuando hay una decena de denuncias en contra de Talavera y la Justicia de Santa Fe fue la que ordenó su detención”.

“¿Cómo el gobernador de Formosa va a manejar la Justicia y además de otra provincia? Neme debería explicarles a los formoseños por qué llevaba en su lista a una persona acusada de estafa y además pedirle disculpas a la sociedad formoseña por dar esa oferta electoral en vez de acusar al gobernador Insfrán de hechos que no tienen absolutamente nada que ver”, sentenció.

Además, Fernández Patri señaló que lo que pasó el miércoles pasado no es un hecho menor, ni puede pasar desapercibido; y agregó: “Se ha detenido a un precandidato de la lista de la oposición que encabeza Gabriele Neme, imputado por delitos de estafa, y estafa a familias que soñaban con tener su primera vivienda y que entregaron para tal fin todos sus ahorros”.

“En un contexto de pandemia, con tantas situaciones económicas adversas, esta persona no ha tenido ningún impedimento moral en engañarlas. Este solo hecho nos tiene que persuadir a los formoseños del carácter moral de esta persona”, destacó.

Por último, el precandidato del Frente de Todos advirtió que “evidentemente estamos en presencia de una lista que se constituye nada más y nada menos que por una situación de coyuntura, sin ningún tipo de doctrina política”.

En ese sentido, Fernández Patrihizo un llamado a la reflexión: “Los que ejercemos la actividad política y los que militamos en política debemos preguntarnos cómo es que se constituyen estas listas que se ofertan a la sociedad formoseña, de un momento a otro, sin ningún tipo de doctrina ni fundamento político, sólo vienen a responder una situación de coyuntura como fue la pandemia, judicializando la política sanitaria provincial, con el único fin de defender sus intereses y aspiraciones personales”.

