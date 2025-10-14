Fernández Patri y Parola no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales

Ramiro Fernández Patri y María Graciela Parola, ambos diputados nacionales por Formosa de Unión por la Patria, continúan sin presentar sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a 2024, incumpliendo con una obligación legal que venció el 31 de julio pasado. Han transcurrido más de dos meses desde el plazo establecido y los legisladores permanecen en falta.
Mientras tanto, tres de los cinco representantes formoseños en la Cámara baja sí cumplieron con la Ley de Ética Pública y presentaron sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, revelando patrimonios que van desde los $24 millones hasta los $94 millones, según el relevamiento realizado por Chequeado.
Fernández Patri, histórico dirigente del justicialismo formoseño y figura cercana al gobernador Gildo Insfrán, tiene mandato hasta 2025. Parola, por su parte, fue electa en 2023 y su banca se extiende hasta 2027. Ambos están obligados por ley a declarar anualmente la evolución de sus patrimonios, pero optaron por no hacerlo.
La Ley de Ética Pública (25.188) establece sanciones que van desde apercibimientos hasta la suspensión en el cargo para quienes no cumplan con esta obligación. Sin embargo, históricamente, la aplicación efectiva de estas penalidades ha sido excepcional.
El equipo de Chequeado realizó un trabajo riguroso que incluyó el relevamiento de los números de CUIT de todos los diputados nacionales y la descarga de las declaraciones juradas disponibles en la Oficina Anticorrupción hasta el 30 de septiembre de 2025.
Mediante técnicas de minería de datos y un código desarrollado en lenguaje R, se procesaron los archivos PDF para crear una base de datos estructurada. Las cifras consignadas corresponden a la suma de todos los bienes declarados al cierre de 2024, incluyendo inmuebles, vehículos, depósitos bancarios, efectivo y otros activos.
LOS QUE NO PRESENTARON
RAMIRO FERNÁNDEZ PATRI
Unión por la Patria | 2021-2025
NO PRESENTÓ DECLARACIÓN JURADA
Histórico dirigente del justicialismo formoseño, cercano al gobernador Gildo Insfrán, Fernández Patri incumple con la obligación legal establecida en la Ley de Ética Pública. Su mandato finaliza en 2025.
MARÍA GRACIELA PAROLA
Unión por la Patria | 2023-2027
NO PRESENTÓ DECLARACIÓN JURADA
La diputada electa en 2023 tampoco presentó su declaración patrimonial, sumándose al incumplimiento de su compañero de bloque. Su mandato se extiende hasta 2027.
FERNANDO CARBAJAL
Democracia para Siempre | 2021-2025
Patrimonio declarado: $94.458.643
El diputado con el mayor patrimonio de la delegación formoseña declaró bienes que incluyen propiedades en Buenos Aires y Formosa, vehículos de alta gama y significativos ahorros en dólares.
Bienes Inmuebles:
- Departamento en Capital Federal: 54 m², adquirido en diciembre de 2019 – $21.938.431
- Casa en Formosa: 500 m², casa habitación, adquirida en septiembre de 2019 – $6.840.000
Vehículos:
- Chevrolet S10 CD 2.8 TD 4×4 HC AT (pick-up cabina doble), modelo 2020 – $36.930.000
- Chery QQ Comfort CS (sedán 5 puertas), modelo 2018 – $7.094.300
Dinero y Ahorros:
- Caja de ahorro en dólares: 12.762 dólares estadounidenses – $13.132.715
- Caja de ahorro en pesos: $4.522.759
- Otras cuentas bancarias menores: $438
Bienes del hogar: $4.000.000
Total declarado: $94.458.643
LUIS EUGENIO BASTERRA
Unión por la Patria | 2023-2027
Patrimonio declarado: $80.861.718
Exministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, Basterra declaró un patrimonio diversificado entre Formosa y Chaco, con un dato llamativo: más de 32.000 dólares en efectivo.
Bienes Inmuebles:
- Departamento en Resistencia (Chaco): 100 m², adquirido en abril de 2005 – $7.739.245
- Cochera en Resistencia: 6 m² – $256.254
- Departamento en Formosa (casa habitación): 46,87 m², adquirido en abril de 2010 – $9.122.792
- Cuatro lotes de terreno en Herradura (Formosa): Adquiridos en agosto de 2021
- Lote 1: 65.365 m² – $125.000
- Lote 2: 62.500 m² – $125.000
- Lote 3: 62.500 m² – $125.000
- Lote 4: 62.500 m² – $125.000
Vehículos y embarcaciones:
- Renault Clio Mío 5P Confort Plus, modelo 2014 – $5.488.900
- Nave fluvial “Roberto Tomás”: Eslora 14,61 m, con motor Mercedes Benz, año 1945 – $0 (sin valor asignado)
Dinero y Ahorros:
- Efectivo en dólares: 32.500 dólares estadounidenses – $33.442.500
- Caja de ahorro en pesos: $21.490.374
- Otra caja de ahorro: $718.813
- Cuentas menores: $5.940
Bienes del hogar: $2.096.900
Dato relevante: Los cuatro terrenos en Herradura, que suman más de 250.000 m², fueron declarados con valores extraordinariamente bajos ($125.000 cada uno), muy por debajo de los valores de mercado. Esta valuación podría responder a criterios fiscales o al valor de adquisición histórico.
Total declarado: $80.861.718
GERARDO GUSTAVO GONZÁLEZ
Coherencia | 2023-2027
Patrimonio declarado: $24.069.079
El diputado con el menor patrimonio de la delegación formoseña presenta un perfil vinculado a la actividad textil, con importante maquinaria industrial declarada.
Vehículos:
- Toyota Etios X 1.5 6M T (sedán 4 puertas), modelo 2019 – $11.076.000
Dinero y Ahorros:
- Caja de ahorro en pesos: $5.020.114
- Efectivo en pesos: $2.594.000
- Otras cuentas bancarias: $7.795
Maquinaria Industrial (Textil):
- 2 máquinas de coser overlock – $800.000
- 2 máquinas de cortar tela recta – $800.000
- 2 máquinas collaretas – $1.000.000
- 2 máquinas de corte industrial – $500.000
- 2 mesas de corte textil de 8 metros – $450.000
- 2 mesas de corte textil de 6 metros – $1.350.000
- 2 planchas industriales 60×40 cm – $400.000
Créditos a favor:
- Retenciones por Impuesto a las Ganancias – $71.170
Total declarado: $24.069.079
Fuente: Fernández Patri y Parola no presentaron sus declaraciones juradas y Carbajal, el que mas tiene: declaró $94 millones | Algo está pasando