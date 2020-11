Fernández ratificó que no habrá cuarta etapa del Ingreso Familiar de Emergencia

Compartir

El presidente Alberto Fernández descartó hoy la posibilidad de que se renueve el programa de ayuda Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puesto en marcha en medio de la cuarentena por el coronavirus, debido al costo fiscal que representa y ante el retorno a la actividad de una importante parte de la población comprendida en su momento en esta ayuda.

En declaraciones a la emisora Radio con Vos, el Jefe del Estado expresó que el programa IFE no va a ser necesario “porque entendemos que los monotributistas que no podían trabajar, van a poder volver a trabajar, los que hacían changas van a poder volver a su trabajo y por lo tanto esa demanda va a ser infinitamente mejor que la de hoy”.

“Todos tiene que estar seguros que vamos a estar presentes auxiliando a quienes lo necesiten pero creo que podemos tener un mejor criterio de selectividad, mucho más preciso que el que tenemos, para poder ayuda mejor a quien lo necesite”, dijo el Presidente.

Más adelante, Fernández detalló que “ahora ya sabemos quien es quien, sabemos quien realmente necesita la ayuda porque para mí luchar contra el hambre y la pobreza es la primera lucha que tiene la Argentina”.

Luego el Jefe del Estado dijo que “nosotros detectamos que mucha gente que estaba cobrando el IFE, hoy ya volvió a la actividad y por eso tratamos de ser más cuidadosos. Nosotros vamos a destinar recursos para ir a los sectores que están necesitando nuestro auxilio. No es que decimos no hay más IFE y todos quedaron colgados de un pincel y le sacamos la escalera. Lo que decimos es hay varios que han bajado de la escalera pero a los que están arriba vamos a ver como los ayudamos. De aquí hasta que termine el año va a haber la inversión social necesaria para los que necesiten ayuda no en forma de IFE pero sí de otra forma”.

