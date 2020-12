Fernández reafirmó compromiso con “federalismo” y con “sacar de la pobreza al 44% de argentinos”

Compartir

El presidente Alberto Fernández reafirmó el objetivo del Gobierno de “hacer crecer cada región de la Patria” con decisiones que apuntan a la descentralización política y económica, con el propósito de robustecer el “federalismo” en el país y también “sacar de la pobreza al 44 por ciento de los argentinos” que quedaron allí en parte por la gestión anterior y en parte por la pandemia.

“No estamos declamando, estamos haciendo federalismo”, enfatizó el Presidente al encabezar hoy en Concordia el acto de apertura de ofertas en la licitación para la construcción y readecuación del aeropuerto de esa ciudad entrerriana, una obra que -dijo- servirá para “desarrollar” la región de Salto Grande.

“Esta experiencia que estamos haciendo uruguayos y argentinos para desarrollar esta región es una experiencia que otras provincias han hecho, como Tucumán que tiene el segundo aeropuerto de carga del país. Parece un tema menor, pero es un tema central. El ahorro en fletes es muy importante y todo lo que se ahorra se convierte en productividad”, explicó Fernández.

El Presidente también se refirió a la pandemia de coronavirus, recordó que se está “terminando un año muy difícil para todos”, advirtió que “el riesgo no ha terminado” y llamó a seguir cuidándose ante el recrudecimiento de los contagios en Europa.

“Estamos en un tiempo de recuperación, en el que la economía empieza a moverse, en la que todos volvemos a tener nuestras actividades y tenemos que hacer mucho para sacar de la pobreza a ese 44 por ciento de argentinos que quedaron allí, en parte por quienes nos precedieron en la gestión y en parte por la pandemia. Cada uno de ellos tiene que saber que el Estado no los va a dejar solos, que va a estar a su lado”, afirmó Fernández.

“El Estado no los va a desamparar ni los va a olvidar hasta que cada uno de ellos vuelva al escenario social y se vuelva parte actora de la realidad social argentina y no un olvidado en ese pozo”, completó el jefe de Estado desde la provincia de Entre Ríos, acompañado por el gobernador Gustavo Bordet y miembros del gabinete nacional.

El Presidente asumió que al comienzo de la pandemia se “presagiaban las peores cosas” y destacó que su Gobierno fue “capaz de levantar un sistema de salud y de llegar con asistencia a quienes lo necesitaban” a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la Tarjeta Alimentar para “minimizar todo el daño” que pudieron haber sufrido los sectores más vulnerables del entramado social y laboral del país.

“Pusimos de pie un sistema de salud que estaba colapsado por el olvido del Estado. Si fuimos capaces de todo eso cómo no vamos a ser capaces de ser la Argentina que nos merecemos”, sostuvo el primer mandatario al encabezar el acto de apertura de ofertas en la licitación para la construcción y readecuación del aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia que es financiado a través de un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

La finalidad de los trabajos es posibilitar la operación de vuelos comerciales regulares, y el mejoramiento y modernización de la aeroestación, además de potenciar los vuelos de carga para reducir costos de logística para favorecer las exportaciones.

Por su parte, Bordet expresó que desde su administración se “complementará” con el Gobierno nacional en el “combate a la pobreza” a partir de la generación de “posibilidades de desarrollo y crecimiento genuino” como el que simboliza el aeropuerto de esa ciudad que busca “apoyar a los sectores de la producción” y “generar más empleo de calidad que permita la dignidad que cada familia necesita para ser incorporadas a la economía formal”.

“En este camino, el Presidente nos va a encontrar trabajando en este 2021, superando todos los obstáculos y barreras que nos puso la pandemia. Trabajando fuertemente para lograr una campaña épica de vacunación que nos permita darle seguridad a todos nuestros ciudadanos para poder tener ir teniendo un proceso de recuperación de la normalidad”, dijo y expresó la “firme vocación” del Presidente y el acompañamiento del gobierno provincial y los municipios.

En cuanto a la aeroestación, las obras prevén “la readecuación de la pista existente de 1.600 metros y su extensión a 2.000 metros, incluyendo zona antichorro y capa resistente de RESA (área de seguridad al final de pistas); y la construcción de una calle de rodaje y una plataforma de estacionamiento de aeronaves”.

También se contempla la “adquisición y montaje de señalamiento diurno y nocturno; la mejora de la vía de acceso al aeropuerto, y la construcción del nuevo estacionamiento, y camino y cerco perimetral”.

