Fernández reiteró su objetivo de desarrollo federal y pidió «no temer» ante negociación con el FMI

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández reiteró su objetivo de que «crezca toda la Argentina» y le pidió a la sociedad «no temer» ante la negociación con el FMI por el pago de la deuda, al asegurar que «lo único» que su gestión no va a «postergar» es el «desarrollo argentino».

«Cuando escuchen voces que dicen que acordar con el FMI va a significar bajar la ejecución en obras públicas o parar las viviendas, no les crean», expresó Fernández al encabezar en el partido bonaerense de Ezeiza el acto de entrega de la vivienda número 30 mil y el crédito para la construcción 30 mil de su gestión, además de otorgar viviendas del plan Procrear y recorrer obras del Programa Reconstruir.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que «en los tiempos que vivimos, tener una vivienda es un derecho humano», y manifestó su satisfacción al ver que el Gobierno avanza en la entrega de viviendas, facilitando el acceso a quienes pueden tomar un crédito y garantizado techos para más argentinos».

«Si hay algo que muchos argentinos necesitan, cientos de miles, millones, es un techo y una casa propia; una casa digna, un lugar donde vivir sin los sobresaltos de andar buscando siempre un techo porque se vence el contrato», repasó el mandatario sobre la situación de los inquilinos.

Al respecto, consideró que «donde los argentinos no pueden acceder a los créditos» de viviendas del sector privado «tiene que estar el Estado, que tiene que igualar y dar a todos las mismas condicione para poder progresar».

«Las empresas y bancos privados buscan formalizar un negocio, donde ellos tienen que garantizarse una ganancia, que muchas veces es a costa de los que tienen que pagar esos créditos», planteó el mandatario, que compartió el acto con los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros funcionarios.

Fernández reiteró así el objetivo de su Gobierno para que «crezca toda la Argentina» y señaló que «si el crecimiento económico que vemos sirve para que algunos crezcan y otros se vean postergados, ese crecimiento no sirve».

«El crecimiento sirve si les llega a todos», insistió el mandatario, que antes de brindar su discurso hizo entrega de las viviendas a los beneficiarios del plan.

Compartir

Linkedin Print