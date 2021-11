Fernández reivindicó conquistas sindicales y llamó a «trabajar todos juntos por esos derechos»

Compartir

El presidente Alberto Fernández reivindicó distintas conquistas logradas por el sindicalismo en la Argentina, llamó a «trabajar todos juntos por esos derechos» y destacó la recuperación económica, tras «seis años muy difíciles, cuatro signados por el endeudamiento catastrófico y otros dos por la pandemia».

En su discurso, el jefe de Estado realizó una defensa abierta del modelo gremial argentino y de los derechos conseguidos gracias al trabajo de una fuerte presencia de los sindicatos.

«La mejor Argentina es la Argentina que dio derechos», sostuvo y consideró que históricamente el país se «diferenció» con respecto al resto del mundo porque se «dieron derechos que otros no dieron».

En ese sentido, analizó que «cuando uno se acostumbra a vivir con ciertas cosas, cree que son habituales y normales en el mundo, pero eso no es así. Esto que vivimos, ciertos derechos que se han vuelto moneda corriente, como tener aguinaldo, vacaciones pagas, aportes jubilatorios, poder sindicalizarse, tener centrales obreras fuertes y unificadas, son todos derechos que no están en todo el mundo, están en Argentina».

«Fuimos un gran país gracias esos derechos y por esos derechos vamos a seguir trabajando todos juntos», destacó. Además, sostuvo que «el sindicalismo que se une favorece los derechos de quien trabaja», y afirmó que la unidad de las centrales sindicales y del trabajo gremial le han permitido al país «forjar un sistema de salud único en el mundo» a través de las obras sociales.

En ese contexto, cuestionó a quienes «dicen que hay que terminar con los costos laborales, que suprimamos las indemnizaciones y que bajemos los aportes», al juzgar que «todo eso» implica «menos derechos para los trabajadores».

De ese modo, aludió a varios dirigentes de Juntos por el Cambio que proponen modificar aspectos de la legislación vigente en materia de empleo, como el reemplazo de las indemnizaciones por despido por un Fondo Nacional de Cese Laboral, eje de un proyecto que el senador Martín Lousteau (JxC-CABA) ya presentó en la Cámara alta.

“Cuando nos dicen que para ser una Argentina ideal tenemos que terminar con los derechos de los trabajadores, conmigo no cuenten», remarcó en ese punto el jefe de Estado.

Aunque la actividad desarrollada en Parque Norte tuvo como motivo central la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato del Seguro electas el 10 de noviembre, el encuentro se sumó a otros que se generaron en las últimas semanas entre la dirigencia sindical y la Presidencia.

La saga de reuniones reforzó una de las interpretaciones políticas que circulan sobre este tramo de la gestión del Frente de Todos, en el que la CGT se muestra como un aliado central del Ejecutivo con un protagonismo que tuvo su expresión más fuerte en la concentración por el Día de la Militancia.

La central sindical convocó a esa jornada en el Bajo porteño, en el que se respaldó al Gobierno con una presencia multitudinaria, cuando se desconocía el resultado de los comicios: ese llamado a movilizarse constituyó una demostración de acompañamiento a la Primera Magistratura.

En el acto de hoy Fernández recordó también su paso como superintendente de Seguros durante el año 1989, una «época signada por un país dislocado, que tenía el problema de la deuda y un problema inflacionario infinitamente mayor al actual», recordó.

El mandatario señaló que «uno verifica la importancia del seguro, en el momento más traumático» y puso como ejemplo el caso de un siniestro que, hace pocos días, afectó a una planta de Gualeguay que no contaba con protección alguna.

En el escenario principal, además del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, también estuvieron el secretario general del sindicato del Seguro, Jorge Sola, y su adjunta, Mirta Keppes.

«Las organizaciones gremiales bregamos para dotar a los trabajadores de mayores derechos, salarios y formación profesional», afirmó a su turno Sola.

Bajo el escenario principal, la delegación política estuvo compuesta por la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.

En el acto se hicieron presentes varios dirigentes gremiales, entre ellos los cosecretarios de la CGT Héctor Daer (Fatsa) y Pablo Moyano (Camioneros), más los dirigentes gremiales José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Carlos Pérez (Osecac), Mario Manrique (Smata), Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN).

