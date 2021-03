Fernández remitirá un Proyecto de Ley para “desdolarizar” las tarifas de servicios públicos

Compartir

El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un Proyecto de Ley para declarar la emergencia en los servicios públicos y regulados, que permita avanzar en la tarea de “desdolarizar” las tarifas y “adecuarlas a una economía que tiene sus ingresos en pesos”.

“Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, remarcó hoy Fernández en la Apertura de las Sesiones Ordinarias del Parlamento, en la que prometió ponerle fin “al martirio” de tener que elegir “entre comer o pagar la luz y el gas”. Tras asegurar que “la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin”, el Presidente destacó la importancia de “marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año”.

Mientras se resuelven los nuevos cuadros tarifarios del gas y la electricidad que “va a demandar meses” hasta alcanzar un “revisión integral”; el Poder Ejecutivo enviará al Congreso nacional “un Proyecto de Ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.

El mandatario enfatizó que el Gobierno quiere “que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas”.

De esa manera, confió en que las medidas a implementar lograrán “que los servicios no se vuelvan un problema para argentinos y argentinas, y que se preserve la sustentabilidad macroeconómica delineada en el Presupuesto nacional” 2021 aprobado por el Congreso.

Fernández recordó que entre 2016 y 2019 “el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos”.

“Las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”, agregó .

El Presidente aseguró que si se siguiera con el sistema de Revisión Integral del anterior gobierno, “el gas debería haber aumentado un 80 % en octubre de 2019 y debería aumentar un 130 % en abril de este año; La electricidad, por su parte, debería aumentar un 168 % en el próximo mes de abril”.

El 15 de marzo se realizará la Audiencia Pública convocada por la Secretaría de Energía para la definir los precios del gas natural y el nivel de subsidios que aportará el Estado nacional, en tanto el 16 de marzo a instancias del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) se debatirá bajo el mismo proceso una tarifa de transición en los servicios de transporte y distribución.

En general el presidente recordó hoy que “las tarifas deben corresponderse con las necesidades y capacidades de la gente” y remarcó que su objetivo final es “poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio”.

“El propósito último es que los subsidios del Estado solo amparen a los que lo requieren”, subrayó el Jefe de Estado en su discurso.

Fernández también anticipó el envío de un proyecto de ley que abordará en forma integral la industria hidrocarburífera, a fin de promover la actividad “desde su extracción hasta su industrialización, y que genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas”.

“La política energética es clave para asegurar el desarrollo del país”, enfatizó para agregar que hay que trabajar “para recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente”.

El Presidente, en similar sentido, resaltó que el país puede convertirse en “un exportador de energía a nivel regional y mundial” ya que los países vecinos “son demandantes de energía que los argentinos pueden abastecer en forma competitiva”.

“Tenemos los recursos”, afirmó Fernández al mencionar la formación no convencional de Vaca Muerta identificada como “la segunda reserva de gas del mundo”, y a la empresa YPF que “lidera el desarrollo de la producción hidrocarburífera en el país y hoy sus proyectos son competitivos a nivel mundial”.

“De esta manera, vamos a agregar más valor en la cadena y favorecer un mejor balance de divisas”, agregó Fernández, quien en reiteradas ocasiones remarcó la importancia de promover las exportaciones de productos con valor agregado.

