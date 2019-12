Fernández se refirió al ataque a turistas ingleses: «Debemos ser severos, no podemos tolerar esto»

Compartir

Linkedin Print

El presidente, Alberto Fernández, se refirió al ataque a turistas ingleses que ocurrió el sábado en Puerto Madero cuando dos motochorros quisieron robarles: «Debemos ser severos, no podemos tolerar esto. Tenemos que buscar a los responsables y hacerlos pagar con el rigor de la Justicia», dijo en diálogo con radio Mitre.

“El argumento sociológico de por qué ocurre el crimen puede ser cierto, tan cierto como que el que delinque debe ser castigado y punto. No tenemos que tener dudas. No debemos tener dudas», se expresó el primer mandatario sobre el intento de robo, que concluyó con la muerte de uno de los turistas y otro herido.

En este marco, pidió a la Policía que actué «rápidamente, los encuentre y luego se los juzgue y condene». «Ha sido un hecho atroz, como muchos que ocurren porque el delito en la Argentina no ha mermado a pesar de las estadísticas de Patricia Bullrich. Pido que nos pongamos de pie y seamos inflexibles frente al delito», dijo.

Asimismo, el Presidente indicó que «si la economía se recupera, va a hacer que el delito caiga». «Todo el que está en la calle puede sentirse inseguro con razón. Ahora soy un privilegiado pero ando permanente por la calle caminando o en mi auto, aunque ahora no me dejan. Las principales víctimas son los pobres, los que menos tienen, los otros andan en auto, minimizan el riesgo», afirmó.