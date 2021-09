Fernández se reunió con los gobernadores Uñac y Manzur

Compartir

El presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; y de San Juan, Sergio Uñac; en el marco de una serie de encuentros que mantuvo durante la jornada con funcionarios nacionales y autoridades provinciales.

El mércoles, varios gobernadores le expresaron su apoyo al Presidente luego de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y otros integrantes del Gobierno pusieran a disposición sus renuncias, como parte del debate en la coalición oficialista tras los resultados de las PASO del domingo.

Esas renuncias hasta hoy no habían sido aceptadas por el primer mandatario y están “a su consideración”, según destacó poco después del mediodía la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien en un breve contacto con la prensa en la Casa Rosada fue la única voz oficial que se refirió al tema.

“Vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación Alberto Fernández no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas y que todas ellas, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tenga que informar”, dijo Ibarra.

Fernández recibió el apoyo a su Gobierno de gobernadores, intendentes, dirigentes gremiales, organizaciones sociales y empresariales.

Fernández se expresó hoy a través de las redes sociales en un hilo de mensajes dirigidos al pueblo argentino.

“He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, fue uno de los mensajes que publicó en Twitter.

Agregó que mientras continúa escuchando al pueblo seguirá “garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria”, planteó a través de la red social Twitter.

Fernández tiene previsto para mañana participar, desde las 9.30 (hora argentina) de manera virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima (MEF, por sus siglas en inglés), una reunión convocada por el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, para dar un debate específico acerca de las acciones futuras y necesarias para abordar la crisis global del cambio climático.

