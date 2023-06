Fernández se reunió con Lula, su principal aliado regional en la negociación con el FMI

El presidente, Alberto Fernández, participó junto a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de una reunión de trabajo en el Palacio de Planalto, tras haber aterrizado este mediodía en la base aérea de la ciudad de Brasilia, donde fue recibido con honores e inició una visita de Estado.

De la reunión, que se inició poco antes de las 13.30 en el tercer piso de la sede gubernamental brasileña, el Palacio del Planalto, participaron también el canciller Santiago Cafiero y su par brasileño, Mauro Vieira; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el asesor especial brasileño Celso Amorim. Luego de este encuentro, está previsto que Fernández reciba la orden de honor Cruzeiro do Sul en el Palacio de Itamaraty.

Fernández fue invitado por Lula da Silva para participar de las actividades de celebración por los 200 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones.

El Presidente recibió de manos del mandatario brasileño la más alta condecoración brasileña para las personalidades extranjeras, la Orden Nacional ‘Cruzeiro do Sul’.

El grado de «Gran Collar» es la honra más importante para los jefes de Estado a los que se les otorga la Orden Nacional Cruzeiro do Sul y ya la recibieron personalidades como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2015, cuando era jefa del Estado, de las manos de su entonces par Dilma Rousseff.

Otro argentino que recibió la condecoración fue Ernesto «Che» Guevara cuando visitó Brasil en 1961, por parte del entonces presidente brasileño Janio Quadros.

El galardón fue creado en 1933 por el presidente Getulio Vargas y también lo han recibido figuras como Nelson Mandela (Sudáfrica), Josip Broz Tito (Yugoslavia), Dwight Eisenhower (Estados Unidos), Isabel II (Inglaterra) y el emperador Hiroito (Japón).

Por otra parte, Lula entregó la orden de Rio Branco, condecoración de la diplomacia brasileña, a la primera dama argentina, Fabiola Yañez.

En la agenda prevista para la tarde, Fernández tenía previsto reunirse con el presidente del Senado de la República Federativa del Brasil, Rodrigo Pacheco, en la sede del Congreso nacional. La visita oficial culminará en el Supremo Tribunal Federal, donde el mandatario será recibido por la presidenta del organismo, Rosa Weber.

«Hoy recibo en Brasilia al amigo y presidente de Argentina, celebrando los 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países», escribió esta mañana Lula en su cuenta de la red social Twitter.

Fernández ya estuvo en Brasilia para la asunción de Lula; para un encuentro bilateral a comienzos de mayo y para la reunión de la Unasur a principios de este mes, mientras que el mandatario brasilero viajó a Buenos Aires para la cumbre de la Celac, que se celebró en enero.

Apenas arribó este lunes a Brasilia, el Presidente aprovechó para agradecer desde sus redes a Scioli por su gestión diplomática y por haber depuesto sus «aspiraciones personales» de cara a las elecciones presidenciales de este año en el país.

«Seguimos fortaleciendo la relación con Lula y nuestro país hermano. Daniel hizo un extraordinario trabajo para recuperar la relación que se había roto y lo continúa ahora con más y mejores acuerdos. Quiero agradecerle especialmente a mi compañero y amigo la generosidad y compromiso demostrado para deponer deseos personales y privilegiar el bien del país, como ha hecho siempre en su valiosa trayectoria», escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

