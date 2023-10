Fernando Burlando habló de su proyecto junto al hermano de Silvina Luna

A finales de agosto, Silvina Luna murió a los 43 años en el Hospital Italiano, donde estaba internada desde el 13 de junio. La modelo sufría de una insuficiencia renal aguda, producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011.

Recientemente, trascendió que el médico no será investigado por el momento por la muerte de Luna. El juez Luis Schelgel resolvió que todavía se encuentra pendiente la resolución en Casación de su causa al respecto, en la que fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años de cárcel en el Tribunal N°28, pero por el delito de lesiones graves, no homicidio simple tal como ocurrió con Zárate.

Este miércoles, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional decidió ordenar la detención inmediata de Lotocki. Tras su arresto, quedará bajo prisión preventiva. El pedido ocurre en el marco de la causa que lo investiga por el homicidio simple de su paciente Cristian Zárate, un empresario de Campana que falleció tras una cirugía que Lotocki le practicó en una clínica de Caballito en 2021. El médico ya fue procesado por este hecho, una decisión también confirmada por la Sala IV de la Cámara. El doctor no solo está acusado de la muerte del paciente: también fue imputado por la falsificación de registros médicos.

Al respecto, Fernando Burlando, abogado de la actriz, opinó en Intrusos (América): “Si ordenaron la detención, que es algo por lo que insistimos en todos los tribunales, es factible que permanezca detenido hasta el día del juicio, hasta que se acredite la inocencia o la culpabilidad”. Además, señaló: “La causa de Zárate es un delito tremendamente grave, es un homicidio simple. Y en la causa de Silvina Luna propugnamos ese tipo de investigación. Estamos hablando de sanciones elevadísimas”.

Durante la charla, el letrado también habló del presente de Ezequiel, el hermano de Silvina: “Él es un chico bárbaro, realmente un diferente, como lo era Silvina. De esas personalidades que cuando te sentás a compartir algo te dan ganas que se queden. Hablé ayer y hoy, está haciendo trámites que tienen que ver con lo que pasó, trámites feos, que jamás piensa que va a hacer con alguien querido y tan joven”.

Como ya lo había anunciado hace unas semanas, Burlando aseguró que Ezequiel quiere cumplir con todos los deseos que tenía su hermana: “Está entusiasmado con proyectos que tienen que ver con Silvina. Cada vez que habla de eso, deja a un lado la angustia y piensa en proyectos que quería ella, relacionado con lo espiritual, con formalizar una historia de Silvina en un relato fílmico, está con muchas reuniones”.

Además, el abogado confirmó que él lo está ayudando con las negociaciones y avances de este documental que mostrará la etapa final de la vida de Silvina. “Me llaman primero a mí, yo se lo traslado a él todas las inquietudes, y está encarando eso con mucho entusiasmo, que es lo que hacía Silvina antes de morir, ella buscaba causas y datos de lo que había pasado”.

Cabe recordar que Ezequiel también había hablado con el periodista Ángel de Brito sobre estos proyectos que tanto quería hacer su hermana antes de morir. “Con la recaudación por la venta del libro de Silvina, Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual, van a crear una asociación civil para víctimas de cirugías estéticas”, había asegurado el conductor de LAM (América).

El joven además le contó al periodista que todo lo que pasó en la clínica está documentado y lo que pasó antes también por pedido de Silvina. Según destacó el hermano de la modelo en palabras de Brito: “En la clínica, en muy mal estado, ella decía: “Grabá, grabá”. También reveló: “Al principio Silvina no veía ese final, pero siempre siguió luchando en las peores condiciones físicas y anímicas, estaba positiva con respecto a salir adelante”.