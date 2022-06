Fernando Carbajal aseguró que la Boleta Única “mejorará el actual sistema electoral”

Compartir

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, destacó la importancia de la media sanción de la ley de boleta única de papel el miércoles en Diputados, y confió en que la misma recibirá el mismo tratamiento en el Senado al considerar que la iniciativa “mejorará el actual sistema electoral” vigente en el país.

En la sesión de este miércoles en la Cámara Baja, la oposición logró aprobar y dar media sanción al proyecto para instaurar la boleta única en las próximas elecciones a nivel nacional.

La iniciativa fue aprobada con 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. El proyecto será girado ahora al Senado, donde la oposición buscará convertir en ley el proyecto resistido por el oficialismo.

“Logramos media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación sobre Ley de Boleta Única de papel”, destacó el diputad Carbajal al término de la sesión, señalando confianza en que el proyecto se apruebe también en el Senado “porque el mismo representaría más derechos y más participación”.

En su intervención en el debate legislativo, el legislador de la UCR recordó que el problema de traer al debate hechos de la historia “es que todos creemos que la historia comienza cuando uno llega, es cierto los años de proscripción del peronismo, que hay que lamentar, pero la UCR tuvo que transitar 26 años de abstención revolucionaria para ser la primera revolución democrática en la Argentina y me parece que esto también debería ser puesto a consideración porque sino parece que los que ganan y los que han hecho la batalla ha sido uno solo. Lo cierto es que La consolidación del modelo democrático es en todo caso un triunfo de toda la sociedad argentina en su conjunto”, subrayó.

Carbajal hizo notar que en el dictamen del proyecto “se preguntan si hay verdaderamente problemas de fraude y de transparencia electoral en la Argentina y la respuesta a esta pregunta debería hacer analizada desde dos perspectivas, porque si analizamos las realidades de las provincias en muchos casos vamos a tener que responder afirmativamente”.

Como ejemplo de esta situación, mencionó el caso de Formosa “donde tenemos una ley de lemas que desde el vamos y por definición legal otorga ventaja al oficialismo porque le da 55 sublemas y mientras que a la oposición le otorga 10 o 12, estos son los mecanismos distorsivos, y si analizamos la realidad de distintas provincias nos vamos a encontrar con cosas parecidas”, advirtió.

En cuanto al análisis en el orden nacional, reconoció que “es cierto, esto tengo que concederlo y es motivo de orgullo que no hubo cuestionamientos de legitimidad a ninguno de los presidentes electos. Este es un enorme patrimonio. Pero cuidar nuestro sistema electoral no es quedarnos en la actitud conservadora y empantanada. Eso es conformismo y resignación, pero no es así para quienes queremos transformar la realidad y sumar nuevos capítulos para mejorar este sistema electoral”, añadió el legislador.

“El sistema de boleta única no afecta a los partidos políticos en absoluto”, aseguró, y añadió: “También es cierto que la boleta única en papel no es un nuevo capítulo en la revolución democrática, es algo bastante más modesto, pero esta modestia no le quita importancia ni le quita trascendencia. Esto solo mejoraría el sistema actual”, resaltó.

