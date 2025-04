Fernando Carbajal celebró el rechazo a jueces propuestos por Javier Milei

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el diputado nacional de la UCR por Formosa, Fernando Carbajal quien celebró la reciente decisión del Senado de rechazar los pliegos de los jueces propuestos por el presidente Javier Milei, Ariel Lijo y García Mansilla, destacando que este rechazo representa una victoria para la República y la Constitución. Asimismo, el legislador subrayó que esta medida refleja la defensa de las instituciones democráticas frente a los intentos del presidente de cooptar el poder judicial y destacó la importancia de regularizar el funcionamiento de la Corte Suprema en un contexto institucional complejo.

Un triunfo para la Constitución

En un mensaje de celebración tras la decisión del Senado, Carbajal expresó que el rechazo de los pliegos fue un triunfo para la República y la Constitución, destacando la relevancia de esta acción frente al avance del presidente Milei sobre las instituciones democráticas. “Hoy estamos festejando porque fue un triunfo de la República y de la Constitución frente a este intento del presidente Milei de avanzar sobre las instituciones de la democracia, sobre la República, y sobre valores esenciales que tienen que ver con la idoneidad para el acceso a los cargos públicos”, comentó el diputado, quien ha venido advirtiendo sobre los riesgos de estas designaciones desde el inicio.

Según Carbajal, la elección de Lijo y García Mansilla por parte del presidente Milei representaba un intento de controlar la Corte Suprema con jueces que, en su opinión, no cumplían con los estándares éticos y profesionales requeridos para ocupar tan altos cargos judiciales.

Seguidamente fue especialmente crítico con la figura de Ariel Lijo, a quien consideró un ejemplo claro de los riesgos de un poder judicial cooptado por intereses políticos. El diputado formoseño explicó que Lijo fue el juez federal que, en su momento, se declaró incompetente en la causa de The Old Fund, donde se había demostrado que el gobierno de Formosa había pagado coimas. Lijo, según Carbajal, actuó de forma cuestionable al enviar el caso a otro juez, quien luego resolvió el sobreseimiento en solo 72 horas, lo que dejó abierta la posibilidad de que Lijo hubiera actuado a cambio de favores políticos.

“El hecho de que Lijo se haya declarado incompetente en un caso que involucraba a Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, plantea serias dudas sobre su imparcialidad y su independencia judicial. A cambio de su intervención, parece haber recibido una recompensa política, que ahora se refleja en el apoyo de la senadora González de Formosa, quien votó a favor de su pliego”, afirmó Carbajal, señalando la cercanía entre Lijo y los intereses del oficialismo.

En este contexto, el diputado destacó que el rechazo de Lijo por parte del Senado, con el apoyo de algunos sectores del kirchnerismo, fue un importante paso para evitar la consolidación de un poder judicial que, en su opinión, representaba “la mayor decadencia” y la negación de una justicia independiente y republicana.

El caso de García Mansilla fue tratado por Carbajal con un enfoque distinto. Si bien no le atribuyó cuestionamientos graves respecto a su desempeño profesional, destacó la falta de idoneidad ética de García Mansilla para ocupar un cargo en la Corte Suprema. Según el mismo, la figura de García Mansilla comenzó a ser cuestionada cuando este, en una intervención previa ante el Senado, declaró que no aceptaría su designación por decreto, aludiendo a su desacuerdo con el procedimiento utilizado por el presidente Milei para designar jueces. Sin embargo, poco después, García Mansilla aceptó la propuesta presidencial y asumió el cargo por decreto, demostrando, según Carbajal, una falta de coherencia y compromiso con su propia palabra.

“García Mansilla no tuvo la idoneidad ética para ocupar este cargo. No es solo cuestión de idoneidad técnica, sino de mantener la coherencia y la integridad moral. No se puede sostener un discurso en favor de un procedimiento democrático y luego contradecirlo al aceptar un cargo de manera inconsulta”, señaló Carbajal, destacando la importancia de que los jueces de la Corte Suprema sean ejemplares tanto en lo profesional como en lo ético.

El rol del Senado y la

defensa de la democracia

A pesar de las críticas a los jueces propuestos, Carbajal valoró positivamente el papel del Senado en este proceso, destacando que, a través de su rechazo a los pliegos, se cumplió con el rol de control y se puso un freno a los intentos de “avanzar sobre las instituciones”. En sus palabras, la función del Senado en este caso fue fundamental para proteger los valores democráticos y constitucionales, frente a los intentos de los poderes ejecutivos de concentrar el poder y controlar los órganos del Estado.

“El Senado ha ejercido su rol de control. Este no es un hecho aislado ni es la primera vez que ocurre. En el pasado, también se ha rechazado a candidatos para cargos judiciales y de alto rango, como sucedió con los pliegos de los jueces propuestos por Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Por lo tanto, no es cierto que esto sea algo novedoso, sino una práctica institucional que busca preservar la independencia judicial”, afirmó el diputado.

La necesidad de avanzar

en la reforma judicial

Más allá de este logro, Carbajal advirtió que la situación institucional en el país sigue siendo preocupante y que, aunque se haya logrado frenar la designación de Lijo y García Mansilla, ahora es necesario dar un paso más para regularizar el funcionamiento de la Corte Suprema. Según el legislador, la Corte actualmente se encuentra incompleta con tan solo tres miembros, lo que genera una profunda inestabilidad institucional.

“Este no es un final, es un comienzo. La situación sigue siendo delicada, y debemos avanzar en la designación de los miembros faltantes de la Corte Suprema. No es deseable que una Corte se quede con tres miembros. Es esencial que se designen los dos jueces que faltan, así como el Procurador General de la Nación, que lleva más de una década vacante. Además, se deben llenar los cargos vacantes en la Auditoría General de la Nación, un órgano clave para el control del poder ejecutivo”, explicó Carbajal, señalando que la falta de estos nombramientos favorece a un gobierno sin controles efectivos.

El diputado subrayó que una de las principales preocupaciones es que, sin estos órganos de control, el gobierno tiene un espacio para actuar sin supervisión, lo que podría atentar contra la calidad democrática y la transparencia en la gestión pública. «Es importante que el sistema institucional funcione correctamente, que todos los órganos de control estén completos y que la justicia sea realmente independiente», agregó.

Finalmente, Carbajal reconoció el trabajo de su compañero de bancada, Francisco Paoltroni, quien asumió una postura firme en la oposición a la designación de Lijo y García Mansilla, a pesar de los costos políticos que ello implicó. “Paoltroni ha sido coherente y ha defendido los principios democráticos, pagó los costos de ser opositor y me parece que en este momento la coherencia es un valor que debemos reivindicar”, concluyó el diputado formoseño.