Fernando Carbajal defendió el Proyecto Ficha Limpia y cuestionó la justicia en Formosa

En la jornada de ayer, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación debatió sobre el proyecto Ficha Limpia, una propuesta que busca garantizar la transparencia en los cargos públicos al impedir que personas condenadas por delitos penales puedan acceder a cargos electivos. Durante el debate, el diputado formoseño Fernando Carbajal expuso en el recinto, aprovechando la ocasión para reflejar la realidad política y judicial que atraviesa su provincia, marcando un paralelismo entre los funcionarios del gobierno provincial y la oposición, en particular, los radicales.

En su intervención, Carbajal cuestionó fuertemente la situación de los funcionarios en Formosa, al asegurar que, en comparación con los discursos sobre persecuciones políticas y acusaciones de corrupción, solo un ex intendente ha sido condenado por defraudación al Estado, y que dicho caso es una excepción. “Se habla mucho de ‘lowfare’ y se habla mucho de persecuciones políticas.

En Formosa hay un solo funcionario público condenado por defraudación al Estado, un ex intendente, de los 4 años que tuvimos la mala idea de ganarle una elección a Gildo Insfrán, y ese intendente quedó condenado”, expresó el legislador formoseño.

Carbajal subrayó que no existen otros casos de funcionarios del oficialismo provincial que hayan sido citados a indagatoria por la justicia en Formosa, lo que según él demuestra un patrón de impunidad dentro del gobierno local. «No hay ningún funcionario del gildismo que haya sido citado a una indagatoria en la justicia provincial de Formosa», indicó, refiriéndose a la administración de Gildo Insfrán, gobernador de la provincia.

En su discurso, el diputado formoseño recordó el caso de un ex intendente radical que fue condenado e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos debido a la falta de rendición de cuentas, aunque el monto involucrado era relativamente bajo. «Era radical y había que condenarlo para que se sepa que cualquiera que osara ganarle una elección a Gildo Insfrán iba a ser perseguido por una justicia dominada por el gildismo», sentenció Carbajal.

Esta reflexión dejó en evidencia el contexto de persecución política que, según el legislador, ha existido en la provincia cuando alguien se opone al oficialismo provincial.

Pese a los cuestionamientos y la denuncia de persecuciones políticas que, según él, afectan a la oposición en Formosa, Carbajal reafirmó su compromiso con la propuesta Ficha Limpia, expresando que no tiene miedo de respaldar la transparencia en la política. «Esa es la realidad, así y todo yo no tengo miedo de poner la ficha limpia», concluyó, dejando claro su respaldo a un proyecto que promueve la integridad de los funcionarios públicos.

Con esta intervención, Fernando Carbajal no solo defendió la importancia de la iniciativa Ficha Limpia, sino que también aprovechó la oportunidad para denunciar lo que considera una parcialidad en la justicia provincial y una persecución política hacia aquellos que osan desafiar al poder en Formosa.