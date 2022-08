Compartir

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, insistió el sábado en su llamado a trabajar “todos juntos” desde los distintos movimientos que conforman la oposición en la provincia, para ganar el gobierno en las próximas elecciones, al advertir que “en el 2023 se juega el futuro de Formosa y del país”.

Al hablar durante el acto de lanzamiento del espacio Evolución Radical con la presencia del senador nacional de JxC, Martín Lousteau, el ex juez federal justificó su presencia en dicho encuentro al recordar que el hoy candidato a ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “vino a Formosa a poner el cuerpo y a acompañarnos cuando los formoseños la estábamos pasando muy mal”.

“Cuando los dirigentes políticos, al igual que los ciudadanos de la provincia, teníamos que soportar el apriete del gobierno de Insfrán, fueron los dirigentes como Martín los que vinieron a acompañarnos, a poner el cuerpo y a visibilizar en los medios nacionales lo que estaba pasando en Formosa”, enfatizó Carbajal al hablar en el acto realizado en el camping “Raúl Alfonsín” del gremio Voz Docente, sobre la ruta 11 en el acceso norte de la ciudad.

Ayer se lanzó el espacio Evolución Radical con la presencia de los legisladores mencionados y la referente local del movimiento interno del radicalismo, la ex concejal Celeste Ruíz Díaz.

Dijo que esa gratitud “es también respecto, porque este equipo de trabajo encabezado por Martín en la ciudad de Buenos Aires han tenido la enorme capacidad de poner de pie de nuevo al radicalismo en la principal ciudad de este país y hoy también hay que reconocer la voluntad política de construcción que existe en este sector”.

Tras vaticinar que Lousteau “va a ser el próximo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó que el senador de la UCR “hoy podría estar cómodamente trabajando en su distrito pero sin embargo asume el desafío de venirse hasta acá, en el costado norte de la patria, a seguir dando testimonio de la necesidad de construir un partido diferente”.

Resaltó que “ese es también nuestro desafío, no hay margen de duda, hay una bandera y un objetivo que no es renunciable, que no es negociable y que no es discutible, y es que vamos a salir a trabajar para ganar el gobierno de la provincia de Formosa”.

En referencia “a los que me dicen que les agarra el desgano, que es my difícil, que es imposible”, Carbajal los instó “a recuperar la confianza, es cierto que nos toca bailar con la más difícil, pero acá hay un pueblo, hay una dirigencia política y un partido radical que está dispuesto a dar esta batalla, y yo tengo la profunda convicción de que el pueblo de Formosa nos va a dar en el 2023 una lección de ética y de valentía y nos va a demostrar que está dispuesto a luchar por sus sueños y que está dispuesto a transformar esta provincia”.

“Por eso es tan importante que surjan movimientos, fuerzas vitales en nuestros partido y en otras fuerzas políticas, que nos juntemos todos para transformar la realidad. Es cierto que es muy difícil, pero tan difícil es que lo vamos a tener que hacer, porque es imprescindible, porque en esto se juega el futuro de la provincia y el futuro del país”, enfatizó el diputado nacional de la UCR.

Finalmente, aseguró que desde el radicalismo “nos tomamos en serio esto de que vamos a ser gobierno”, por lo que llamó a concretar el desafío “de tener en cada pueblo de la provincia un hombre o una mujer que estén dispuestos a poner el cuerpo para pelear la intendencia de cada lugar. Busquemos en el sueño de nuestros padres, de nuestros abuelos la fortaleza que vamos a necesitar para dar la batalla para ganar el gobierno de la provincia”, concluyó.

