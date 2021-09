Fernando Carbajal: «En el gobierno sienten el aliento en la nuca y ven muy cerca su final»

Compartir

Linkedin Print

El candidato a diputado nacional por el frente Juntos por Formosa Libre, Fernando Carbajal, advirtió que en el gobierno de Gildo Insfrán “están asustados y nerviosos, porque sienten cerca el final”.

En la conferencia de prensa que compartió con la primera candidata a diputada provincia por el frente opositor, Gabriela Neme, el ex juez federal reconoció que tras este anuncio “estamos preparados también para recibir todos los ataques de la maquinaria mediática del gobierno”.

“Estamos preparados para recibir ataques como lo venimos recibiendo y la verdad es que los insultos a mi en lo personal no me mellan, y la conozco a Gaby y se que a ella tampoco. Lo que sí me preocupa mucho es cuando vemos funcionarios de alto rango insultando al pueblo. Esto si es preocupante. Porque son mecanismos de apriete y de descalificación que lo único que hacen es desnudar la baja estofa que tiene este régimen. Y también desnuda y muestra miedo, porque sienten cerca el final y por eso están tan asustados y tan nerviosos”, expresó.

Carbajal consideró que “lo que más le duele al gobierno es que hemos logrado superar cualquier diferencia por sobre cualquier mezquindad. para presentar a la sociedad este proyecto que es “Estamos con vos juntos por una Formosa libre”. Esta es la síntesis de lo que estamos haciendo y esto es lo que le duele al poder y sienten el aliento en la nuca porque ven muy cerca su final”, manifestó.

Por otra parte, aseguró que no le preocupa la diversidad que pueda existir en el frente opositor, señalando en tal sentido que “el autoritarismo piensa lo contrario, por eso no es un gobierno, sino que en realidad es un líder con un montón de chupamedias alrededor”.

Compartir

Linkedin Print