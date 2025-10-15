Fernando Carbajal: «Milei parece la mascota política de Trump»

El diputado nacional por Formosa, Fernando Carbajal (UCR), analizó la intensa agenda legislativa y criticó con dureza la relación entre Javier Milei y Donald Trump. Confirmó además las citaciones a Caputo, Karina Milei y Mario Lugones al Congreso y advirtió sobre posibles incumplimientos de la Ley de Discapacidad.

Intensa Agenda en el Congreso Nacional

La Cámara de Diputados de la Nación atraviesa jornadas de fuerte actividad y debate. En diálogo con Radio Sudamericana, el diputado nacional por Formosa, Fernando Carbajal (Unión Cívica Radical – bloque Democracia para Siempre), destacó que el Congreso “está cumpliendo su función con dedicación”, luego de un día cargado de reuniones de comisión y dictámenes.

“Hoy fue un día particularmente tupido de dictámenes en distintas comisiones”, explicó el legislador, quien integra las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Además, adelantó que este miércoles continuarán las reuniones y que está prevista una entrevista con el Procurador General de la Nación en el marco de la comisión que investiga el uso de criptomonedas.

Citaciones a Funcionarios Clave y la Duda sobre su Asistencia

Carbajal también se refirió a las citas legislativas previstas para el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, quienes fueron convocados para responder sobre distintos temas. “Hay dos citaciones para el ministro de Economía y la secretaria general de la Presidencia. Caputo debe explicar los acuerdos con Estados Unidos y Karina Milei, el escándalo de corrupción en discapacidad. Lugones también fue citado por el caso Fentanilo”, precisó.

Sin embargo, el diputado puso en duda la asistencia de los funcionarios, deslizando una dura crítica a la actual política presidencial: “Hasta ahora no tenemos ninguna comunicación formal. Sabemos que el presidente y sus ministros están de campaña en Estados Unidos. El propio Milei parece haberse convertido en una suerte de mascota política del presidente norteamericano Donald Trump”.

Críticas a la Política Exterior y la Relación con Trump

En ese sentido, Carbajal fue tajante al cuestionar la política exterior del Gobierno: “Milei ha perdido todo decoro. Se olvida de que es presidente de la Argentina, no un súbdito de Trump. Lo que vimos hoy en Estados Unidos fue un espectáculo patético y preocupante, porque compromete la soberanía nacional”.

El legislador de la UCR remarcó la necesidad de que el foco del Gobierno se centre en las prioridades nacionales. “Trump resuelve los problemas del pueblo norteamericano. Nosotros necesitamos un presidente que haga lo mismo con los argentinos”, sentenció, concluyendo que el Congreso debe “mantener el eje en los problemas reales del pueblo argentino” y advirtió que “la economía nacional no puede seguir dependiendo del Tesoro de Estados Unidos”.

Advertencia sobre la Ley de Discapacidad y el Presupuesto 2026

El diputado advirtió además sobre la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vinculada a la Ley de Emergencia en Discapacidad: “El Congreso insistió con la norma, el presidente la promulgó, pero luego emitió un decreto que la suspende. Es un acto ilegal. No se trata de sacar al jefe de Gabinete, sino de hacer cumplir la ley para que los fondos lleguen a las personas con discapacidad”.

En relación al Presupuesto Nacional 2026, Carbajal confirmó que comenzó su tratamiento en la Comisión de Presupuesto. “Hubo exposición de funcionarios y se aprobó un cronograma de trabajo. Aunque hay cuestiones con las que no coincidimos, la idea es aprobar el presupuesto con modificaciones”, señaló. También recordó que el oficialismo designó como nuevo presidente de la comisión a Berti Benegas Lynch, tras la remoción de José Luis Espert. “Todos los bloques coincidimos en mantener la presidencia en manos del oficialismo, pese a las denuncias que pesaban sobre Espert”, indicó con ironía: “Veremos si Benegas Lynch es mejor presidente que baterista”.

Debates Legislativos Clave: DNU y Combustibles

Respecto de la sesión anterior, Carbajal resaltó la aprobación de la reforma a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque aclaró que un artículo clave no consiguió la mayoría especial de 129 votos. “El artículo que establecía la derogación automática de los DNU no alcanzó los votos necesarios, por lo que la ley volverá al Senado”, explicó.

Por último, lamentó que el proyecto impulsado por los gobernadores sobre la distribución del impuesto a los combustibles líquidos no prosperara: “Faltaron solo dos votos. Es incomprensible, porque era una iniciativa que beneficiaba directamente a las provincias. Algunos gobernadores se autoboicotearon”.