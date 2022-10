Fernando Carbajal presentará su contrato de compromiso con los pueblos indígenas

Compartir

El próximo sábado 15, el diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal, encabezará un encuentro en la “Casa de artesanas”, en el barrio La Bomba, en la ciudad de Las Lomitas, donde dará a conocer la propuesta elaborada por su equipo de trabajo para atender la cuestión indígena en Formosa, en caso de acceder al gobierno en el 2023.

Se trata de un programa elaborado por el área de Asuntos Indígenas de Casa de Ideas, coordinado por Anastacio Francia, que incluye las principales propuestas de Carbajal con vistas a su postulación a la gobernación para los comicios del año próximo.

De esta manera, en un encuentro con los principales referentes de las distintas comunidades originarias de la provincia, el legislador nacional pondrá a consideración de los pueblos las propuestas elaboradas en Casa de Ideas, el foro impulsado por Carbajal para generar un ámbito de debates y análisis de la situación provincial a fin de promover soluciones a cada uno de los problemas que afectan a los ciudadanos formoseños.

En el anuncio de su presentación, el diputado nacional recordó el encuentro que mantuvo con la comunidad pilagá en ocasión de un homenaje a las víctimas de la masacre del 10 de octubre de 1947, que se realizó tras el fallo que le tocó dictar como juez federal de Formosa el 4 de julio de 2019, en el que declara que los hechos ocurridos en Rincón Bomba hace 75 años constituyen delitos de lesa humanidad, al tiempo que dispuso reparaciones patrimoniales y no patrimoniales a favor del pueblo indígena víctima de una sangrienta represión.

“Pongo a vuestra consideración mi compromiso personal con las reivindicaciones de los pueblos, del cual he dado testimonio aun antes de asumir el rol político que hoy me toca desempeñar, y cuando ni siquiera imaginaba que me tocaría esta responsabilidad”, señaló, en su mensaje a los pueblos originarios.

“Mi compromiso es una profunda convicción personal e ideológica, fundada en los valores humanísticos que he abrazado desde mi juventud y en la búsqueda de una sociedad más justa comprometida con los derechos de todos, en particular, de los más vulnerables”, expresó.

Finalmente, Carbajal lanzó una invitación a los referentes, lideres y lideresas de las comunidades aborígenes de Formosa, a los ciudadanos y ciudadanas integrantes de las etnias Wichi, Pilaga, Qom y Nivacle “a hacernos llegar a través de Casa de Ideas todas las críticas y sugerencias que sirvan para mejorar o rectificar las propuestas” incluidas en su carta de compromiso.

