Fernando Carbajal presentó parte de sus propuestas de Gobierno para el 2023-2027

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, encabezó el viernes el acto de presentación de parte de sus propuestas de gobierno para el Periodo 2023-2027, donde se llevó a cabo una exposición abierta al público y que estuvo a cargo de un equipo de profesionales especialistas en cada área.

En esta oportunidad, las ponencias estuvieron relacionadas al área “Cultura y Educación” y “Justicia”, en las cuales se expusieron propuestas concretas, las cuales se fundan en un diagnostico detallado y actual, indicando las medidas que se consideran necesarias para cambiar la realidad de la provincia.

Al hablar en la presentación ante una nutrida presencia de público, el ex juez federal y actual legislador nacional explicó que “esta es la primera presentación que realizamos de un trabajo largo, participativo y silencioso, pero fructífero, que venimos realizando desde “Casa de Ideas” con un numeroso grupo de hombres, mujeres y jóvenes formoseños interesados en construir una provincia mejor”.

“Esto que estamos haciendo acá realmente es un cambio, hace cuanto que en Formosa no se juntan ciudadanos a discutir, a pensar y a reflexionar sobre los problemas, y a pensar sobre la solución. Porque pareciera que todas las soluciones tienen que venir de un solo lugar y si hay algo que empieza a quedar claro es que este debate y esta discusión es donde empiezan a manifestarse los problemas pero también aparecen las soluciones”, anticipó.

“Asumimos un compromiso político y social con la transformación de nuestra provincia y para ello venimos a proponer para cada problema una solución”, manifestó Carbajal, quien anticipó ya tiempo atrás su clara intención de postularse para pelear la gobernación de la provincia en las elecciones de 2023.

Durante la presentación del viernes, señaló que la intención es “poner estas ideas a consideración de toda la ciudadanía para que sepan que existen alternativas válidas al actual modelo de gobierno que, además, existen personas capacitadas para llevar adelante esas transformaciones que hoy nuestra comunidad necesita”.

En tal sentido, aclaró que “son propuestas, ideas que sometemos al debate público y son susceptibles de ser mejoradas y ampliadas por los aportes ciudadanos, aclarando que la invitación es abierta a toda la población, sin banderías algunas y es un paso más hacia la construcción de una provincia más justa y solidaria”.

Carbajal habia adelantado que en el mes de septiembre se expondrán las propuestas de las comisiones de Municipalismo-Producción – Energía y Salud, y en octubre “haremos una propuesta a los pueblos originarios de Formosa que someteremos a su consideración y aprobación”.

También será el momento de las comisiones de Finanzas públicas y Política tributaria, Obras y Servicios Públicos y entes reguladores.

Finalmente, Carbajal anticipó que “para el mes de noviembre está prevista la presentación de la “Propuesta Integral de Gobierno”. Al modelo formoseño del atraso, la pobreza, el autoritarismo y el desempleo; le opondremos la Formosa del futuro, con trabajo, producción y libertad para todos”, concluyó.

Destacados expositores

Durante la ponencia de las distintas áreas, se contó con la participación de destacados profesionales referentes de las distintas temáticas abordadas en las propuestas de Casa de Ideas.

Así, por ejemplo, estuvieron el profesor Mario Olmedo, reconocido especialista en temas educativos, ex convencional nacional constituyente; la ex diputada provincial Bibiana Babini, la docente y concejal de Pirané Norma Rigonatto; la diputada provincial y diplomada en neuroeducación Carla Zaiser; la psicopedagoga y diplomada en evaluación y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo, Ana Ankenbrandt; el profesor en Tecnologías, Diego Leonardo Romero; profesor Néstor Alderete; profesor en tecnologías agroindustria, Anastacio Francia, lalicenciada en psicopedagogía, Alicia Alderete; el ex juez de Menores, Carlos María Miers y la ex diputada María Cristina Erico, entre otros.

