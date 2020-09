Fernando Carrillo espera un hijo junto a su novia treinta años menor: “Viene Milo en camino”

Compartir

El ex de Catherine Fulop, de 54 años, anunció con fotos el embarazo de su prometida, María Gabriela Rodríguez, de 24.

A principios de mayo, Fernando Carrillo, de 54 años, había sorprendido a sus seguidores al confirmar su compromiso con María Gabriela Rodríguez, una joven de 24 a la que había conocido en Tulúm, México, apenas tres meses antes. En ese momento, el ex de Catherine Fulop había dejado en claro que la diferencia de edad, de ni más ni menos que tres décadas, no había sido un impedimento para que ambos pudieran congeniar. Y definió a su futura esposa como su “primer y verdadero amor”.

Hubo brindis en la playa, anillo y una extensa declaración, que hizo pensar en una boda inminente. Y se había barajado como fecha posible el 21 de agosto. Sin embargo, con el correr de los días, los medios mexicanos llegaron a pesar que el matrimonio se había cancelado, ya que cada vez eran menos las fotos que Carrillo subía a sus redes sociales junto a su prometida. Entonces, el actor oriundo de Venezuela dijo que sólo había pospuesto el casamiento por la pandemia del COVID-19. ¡Pero no! En realidad, lo que estaba esperando era que su novia terminara de cursar los primeros meses de su embarazo, para así poder anunciar la llegada del primer hijo de la pareja.

“Te amo mi reina y baby rey Milo”, escribió junto a una foto en la que se lo ve junto a su novia, mientras ella se acaricia la panza de cuatro meses y medio de gestación. Y luego agregó: “Lo mejor de la vida está aquí ahora y por llegar. Con disciplina y Dios en el centro del corazón, se alcanza siempre todo lo que se sueña. ¿Lo sabes? ¡Si no lo sabías, pues sépeloooo (sic)!”.

Carrillo, que entre 1990 y 1994 había estado casado con la actual mujer de Ova Sabatini, en el 2008 se convirtió en padre por primera vez tras la llegada de Ángel Gabriel, el pequeño que tuvo como fruto de una relación a la que definió como “casual” con Margiolis Ramos. El pequeño reside actualmente en Miami, Estados Unidos, junto a su madre, con quién el actor terminó con una fuerte disputa legal. Y, por lo poco que se sabe, su progenitor no tiene un contacto fluido con él, ya que habría renunciado a las visitas durante el juicio de manutención.

Sin embargo, hace pocos días, Carrillo dio algunos indicios de la noticia que acaba de anunciar, cuando subió a sus redes sociales una foto con el niño tomada en Malibú, en 2017, junto a la que escribió: “Te amo hijo. ¿A quién saliste tan guapo mi amor? Y tan lindo y noble. El primero es siempre el primero. ¿Qué opinas mi amado? Seguro nos veremos muy pronto”.

Considerado como un verdadero “incasable” por la prensa del corazón, Carrillo dejó atónito a más de un reportero al expresar públicamente su amor por María Gabriela. “Me haces sentir el hombre más amado, bendecido y afortunado del mundo. Tu belleza externa y esa cara de ángel se quedan cortas, en comparación a la nobleza, ternura, dulzura y fragilidad de tu hermoso corazón. Gracias por aceptar ser mi esposa y por querer ser la madre de mis hijos. Te amo con la lealtad, fidelidad e inmensidad, que nunca antes conocí o experimenté. Por lo cual te considero mi primer y verdadero gran amor”, había escrito tras dar a conocer su propuesta de matrimonio.

Y luego había agregado: “Gracias por encontrarme. Prometo cuidarte, protegerte y amarte, en las buenas pero más aún en los momentos difíciles de la vida. Protegeré tus sueños mi Bella Durmiente y defenderé nuestro amor por encima de cualquier adversidad. Eres lo más hermoso que sucedió en mi vida hasta hoy. Sé que nos esperan más caminos mágicos por recorrer y descubrir juntos. Te amo hasta mi último respiro y hasta el final de las olas. Por siempre tuyo amada mía y futura esposa”.