Fernando Gago: «Entró en el segundo tiempo, no hay ningún problema con Edi»

El Xeneize sumó tres puntos claves frente al Tatengue, 6º en la tabla de posiciones del certamen local, y quedó a 10 de Vélez, el líder del torneo y su adversario del miércoles 27 en Córdoba, en semifinal de la Copa Argentina. Y logró unidades de peso en busca de meterse en los puestos de clasificación por la tabla anual a la próxima CONMEBOL Libertadores. Ese es el gran objetivo, que también puede conseguir si gana dicha Copa, donde Central Córdoba de Santiago del Estero espera en la final del mes próximo.

El gol del triunfo lo marcó Milton Giménez, quien fue ubicado como titular en lugar de Edinson Cavani. Ya en la mitad del segundo tiempo, Gago puso al uruguayo justo por el autor del tanto. Así, Boca hilvanó tres victorias consecutivas, algo que no lograba en el campeonato local desde abril.

En conferencia de prensa, Gago comentó: «El hincha siempre acompaña, alienta, eso lo viví por años como jugador y eso suma muchísimo. El primer tiempo en general me gustó, los primeros minutos me gustaron mucho. El segundo ya nos costó armar buenas jugadas y repetir lo del comienzo».

«En el transcurso del primer tiempo, tuvimos 25 minutos muy buenos. El partido dura 90 minutos y no nos podemos quedar con ese arranque solo. Igual el rival juega, pero debemos mejorar para tener más fútbol y así podemos dominar los encuentros», agregó.

Consultado por la salida de Cavani del XI titular, el DT destacó: «Hoy sentí que era el mejor partido para poner este equipo. Entró en el segundo tiempo, no hay ningún problema con Edi. Manejó los tiempos y se mostró como siempre. Trato que todos los futbolistas estén bien, algunos juegan más y otros menos, pero es así, la dinámica de un equipo. La relación del día a día es muy importante para el trabajo del grupo».

«¿Si debe cuidarse a Cavani el sábado ante Huracán para tenerlo frente a Vélez?. También podemos conseguir un buen resultado el sábado que viene, así que veré bien cómo armo el equipo. Debemos tener el mejor equipo en todos los partidos, es así. Es fundamental que todos se entrenen y preparen bien, por eso el valor que tiene el grupo por sobre todo», destacó Gago.

«Es mentira que se habló con Gil. Que algunos pueden venir, que otros no, ya veremos… Estamos empezando a hablar, a tener charlas sobre posibles refuerzos, pero todavía no tengo una lista armada. Se puede hablar de Messi, de Di María, de cualquiera, pero cuando se las presente a los dirigentes podremos hablar más en claro», aseguró.

«Zeballos es un jugador muy desequilibrante. Lo tiene que sostener en más acciones durante un partido y no siempre quiero que él tenga la pelota, como otros futbolistas en su posición, sino que pueda abrirse y recibir bien posicionado para luego desequilibrar a la defensa rival. Igual el rival juega, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En el fútbol también hay que saber sufrir y hoy se pudo ganar, pese a algunos problemas en el final. Los tuvimos controlados, salvo en las dos últimas».

«Toda victoria es importante, la sensación del jugador es mejor, se entrena mejor, pero nunca debe aflojar. Confío mucho en ellos, en el plantel, en lo que puede dar», remató el técnico de Boca, compenetrado e ilusionado en lo que sigue, ya con otro triunfo a cuestas.