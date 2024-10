Feroz persecución en el centro de La Plata: choques, tiroteo y dos delincuentes detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos durante el mediodía de este viernes tras una intensa persecución por las calles del centro de La Plata. Se trata de Juan Domingo Talerico, de 25 años, y Anthony Miguel Torres, de 30. Ambos cuentan con numerosos antecedentes penales, según informaron fuentes policiales a Infobae. Cuando pretendieron escapar, se enfrentaron a los tiros con la Policía Bonaerense y chocaron a otros vehículos. La secuencia fue feroz y quedó registrada por las cámaras de seguridad municipales.

El incidente comenzó en la intersección de las calles 4 y 59, cuando los ladrones intentaron asaltar a un comerciante de 36 años. Un vecino de la zona advirtió el hecho y alertó a las autoridades. Rápidamente, oficiales de la Comisaría Novena que realizaban tareas de prevención se acercaron hasta el lugar. Los sospechosos se movían en una motocicleta Titan 150 CC sin patente y se dieron a la fuga. Los efectivos del Comando Patrullas iniciaron un operativo cerrojo.

Mientras eran perseguidos, Talerico y Torres decidieron abandonar la moto para continuar la huida en un automóvil Fiat Siena. También abrieron fuego contra los policías que los perseguían.

Al tratar de escapar, además, los fugitivos condujeron en contramano a lo largo de varios tramos. Y al llegar al cruce de la Avenida 7 y la calle 57, a cinco cuadras de donde había empezado todo, chocaron contra un Honda City conducido por una mujer, provocando que este vehículo volcara tras impactar contra un árbol. La escena, ocurrida ante la mirada atónita de muchos transeúntes, fue capturada por las cámaras.

La fuga se extendió, aunque no por mucho más. Unos 400 metros más adelante, los delincuentes colisionaron con un camión de reparto, quedando finalmente atrapados. Torres, quien conducía el Fiat, resultó herido con tres impactos de bala en el antebrazo derecho y fue detenido en el lugar. De acuerdo con las fuentes, su vida no corre peligro. Talerico, por su parte, intentó escapar a pie, pero fue capturado a pocas cuadras.

Los asaltantes estaban armados con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 mm con numeración suprimida, junto con 17 municiones. Los elementos quedaron secuestrados, al igual que Fiat Siena. La Unidad Funcional de Instrucción N°8 de La Plata, bajo la dirección del fiscal Martín Almirón, está a cargo de la investigación.

En tanto, la conductora del Honda City sufrió lesiones leves y fue atendida por personal del SAME. El resto de los involucrados en toda la secuencia resultaron ilesos. El fiscal Almirón avaló las acciones policiales durante el operativo.

Según pudo saber este medio, Talerico es un viejo conocido por la Justicia. Fue imputado por el homicidio de un joven de 21 años que fue asesinado de un balazo en la cabeza en la localidad de Tolosa, en marzo de 2018. Lo acusaron de ser el autor material del crimen. El caso llegó a juicio, pero en el debate un jurado popular lo halló no culpable y resultó absuelto.

Previo al hecho de hoy, también tenía antecedentes por robo, abuso de armas y amenazas. Pasó un tiempo tras las rejas en la cárcel de Melchor Romero. Lo liberaron en septiembre del año pasado.

Torres, por su lado, cuenta con un historial delictivo que data de 2012. La mayoría de las causas que afrontó fueron por robo. También estuvo un tiempo preso, en su caso en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela. Recuperó la libertad en febrero de 2020.

Ahora, ambos están acusados de robo agravado en grado de tentativa, abuso de armas y lesiones. Serán indagados por el fiscal Almirón en las próximas horas.

Ahora, ambos están acusados de robo agravado en grado de tentativa, abuso de armas y lesiones. Serán indagados por el fiscal Almirón en las próximas horas.