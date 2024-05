Feroz robo al padre de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía durante un asalto

Pedro Sabo, el padre de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía en 2021 durante un asalto, revivió el horror del crimen de su hijo cuando, el martes por la tarde, regresó a su casa de Morón. En ese momento, un delincuente armado lo sorprendió y le exigió que se bajara del auto. Incluso, disparó al aire debido a que el hombre no lo hizo con la rapidez que el delincuente pretendía.

“Estaba abriendo el portón, lo veo al tipo con el revólver y a Pedro que no salía del auto. Pensé que le iba a disparar, entonces lo encaré y le digo: ‘Llévate todo y no le hagas nada’. Me empujó y me dijo que me vaya”, relató su esposa Magdalena al canal de noticias TN sobre el episodio.

“Con el susto que tenía no encontraba la palanca para abrir el auto y estaba loco el tipo”, agregó Pedro. “No le vi la cara: estaba con gorro, barbijo y anteojos”, agregó. “Yo tengo un retrato de Roberto en el auto, se lo quería mostrar, pero no me dio tiempo, no le importaba nada. Le dije: ‘Es la segunda vez que me asaltan, mataron a mi hijo’. Es lo mismo que hablarle a una pared”, detalló sobre el intercambio con el delincuente.

“Yo con 77 años tengo que salir a trabajar, me levanto a las 6 de la mañana, llegás a tu casa y te roban el auto… No tengo ni ganas de salir a la calle, estoy con miedo”, se lamentó el padre del comerciante.

El violento robo ocurrió cerca de las 18.40 de ayer, en el cruce de las calles de Maza y Santa María. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la cuadra.

En las imágenes del hecho, se puede ver a Pedro llegar a su casa en el vehículo Ford Fiesta color negro. Con el auto ya en la vereda, listo para entrar al garaje, fue sorprendido por el sospechoso. Así, comenzó a agredirlo y a exigirle las llaves del auto violentamente.

En ese instante, salió la esposa de Pedro a suplicar que no lo lastimara. Pero el delincuente respondió empujando a la señora contra el auto.

Luego de algunos segundos de tensión, en los que el padre de Roberto no lograba salir del auto, el ladrón consiguió las llaves y escapó en el vehículo. Cuando los vecinos escucharon el disparo, salieron para socorrerlo, luego de accionar la alarma vecinal.

Tal como precisaron las fuentes policiales, personal de la Comisaría 4ª de Morón junto al GTO lograron hallar el auto robado tras el alerta radial. Estaba en Andagala y Kay de Rafael Castillo, a poco más de dos kilómetros del lugar del hecho, sin ocupantes.

Roberto, el kiosquero e hijo de Pedro, fue asesinado en 2021 de un balazo en la cabeza durante el asalto. De acuerdo a la causa, Suárez y su cómplice, escaparon del lugar a bordo de un auto de alquiler que los había trasladado desde Fuerte Apache, en Ciudadela.

Sin embargo, en la huida, el vehículo chocó contra un árbol. Los dos sospechosos ingresaron a un supermercado y se mezclaron con los compradores e intentaron cambiarse de ropa. Luego, robaron una moto de un delivery. Pese a esas maniobras, no lograron despistar a la Policía. Tras una breve persecución fueron detenidos.

En 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza condenó a cadena perpetua a Suárez. En sus alegatos, el fiscal Sergio Antín, aseguró que no existió un forcejeo entre la víctima y el homicida, simplemente, “ejecutó” al comerciante. Los jueces, por su parte, destacaron su “insensibilidad” y que “estaba dispuesto a matar” cuando entró al kiosco de Ramos Mejía.