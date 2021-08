Ferraresi y Capitanich acordaron construcción de 2.700 viviendas

Compartir

Linkedin Print

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; firmaron una serie de compromisos para construir 2.700 viviendas adicionales a las proyectadas en acuerdos previos, finalizar otras 180 y edificar un nuevo desarrollo urbanístico en la ciudad de Resistencia.

Ambos acordaron la asignación de $ 563 millones por parte del Tesoro nacional para terminar la construcción de 100 viviendas en la localidad de Juan José Castelli, 40 en Pampa del Indio y otras 40 en Coronel Du Grat, que fueron paralizadas en 2016, informó la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat.

“Cuando un Gobierno Nacional deja paralizadas 55 mil viviendas, como sucedió entre 2015 y 2019, los gobiernos locales no pueden afrontar su terminación y se perjudican los vecinos y vecinas. Por eso es tan importante que las políticas públicas se mantengan en el tiempo, porque son las que logran que la gente cumpla sus sueños”, explicó Ferraresi tras anunciar las obras.

Las viviendas comprometidas se ejecutarán durante el trienio 2021-2023 como parte del programa federal Casa Propia, y se sumarán a las 2.700 acordadas en la primera etapa que, en su mayoría, ya se encuentran en ejecución en todo el territorio provincial.

“A partir de hoy se genera una Argentina más justa, con igualdad de oportunidades para todos y todas”, afirmó el ministro, quien viajó a Chaco acompañado por el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, y su par de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini.

También logró la provincia la aprobación del Desarrollo Urbanístico Resistencia, que se construirá en el predio del “Ex Hospital Pediátrico” y contará con 350 unidades funcionales multifamiliares gracias a una inversión de más de $2.700 millones, como parte del programa Procrear II.

Para atender a los beneficiarios del programa y asistirlos en la tramitación y adjudicación de créditos, el Ministerio firmó un convenio con el Banco de Chaco para poner disponer sus sucursales a tales fines.

Durante el acto también se otorgaron unos 30 créditos Casa Propia para la construcción a familias ganadoras del sorteo de mayo, que podrán comenzar a planificar y levantar sus hogares.

“Quienes toman este crédito hoy lo harán sin pagar interés y conforme a la variación del salario. Esto sustituye alquileres y permite acceder de manera cierta y razonable, sin la angustia de saber si lo van o no a poder pagar”, aseguró Capitanich, quien sostuvo que “la construcción de viviendas tiene un efecto multiplicador y expansivo para la generación de empleos”.

“Para ejecutar todos estos proyectos hay que trabajar día y noche, porque un día que se pierde es una familia que sufre. Hechos y no palabras, esa es la forma de hacer”, cerró el gobernador.

Compartir

Linkedin Print