Ferreira aseveró que atacan a Insfrán porque «Formosa es un ejemplo de federalismo»

El jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Antonio Ferreira, destacó como un hecho “muy positivo y significativo” la última gira del gobernador Gildo Insfrán por el oeste provincial.

“Visitar casi la totalidad de los Departamentos Ramón Lista, Matacos y Bermejo nos permitió poner en relevancia los avances significativos en materia de infraestructura aún con cuatro años de un Gobierno que nos frenó las obras y posteriormente una pandemia que imposibilitó tener el ritmo habitual al que estábamos acostumbrados en Formosa”, sostuvo.

Pese a estos impedimentos, Ferreira consideró que “nadie puede negar que tenemos una provincia muy diferente a aquella postergada” por los Gobiernos nacionales previos a Néstor y Cristina Kirchner.

“Hoy las vías de comunicaciones son una realidad entre cada una de las localidades, la energía llega a cada rincón de la provincia por las inmensas obras realizadas paso a paso y pudimos atravesar una sequía histórica a nivel continental que, si bien afectó algunas producciones, los vecinos pudieron pasarla sin grandes complicaciones”, aseveró.

El jefe de Gabinete también destacó la cantidad de obras nuevas e hizo hincapié en que el sistema de salud se fortaleció al punto de sumar permanentemente nuevos profesionales.

“La llegada de médicos y otros recursos humanos valiosos se condice por la infraestructura sanitaria que se desarrolló en estos años donde no sólo se construyó a nuevo el Hospital Interdistrital de Ingeniero Juárez, sino que se inauguraron nuevos centros de salud en los barrios de las localidades y parajes aledaños”, detalló.

En materia de educación, refirió a las últimas inauguraciones de establecimientos educativos que totalizaron 1469 en la gestión del gobernador Insfrán, lo que resaltó como “algo inédito en todo el país”.

“Y del cual los medios porteños no muestran cuando hablan de Formosa porque esos edificios no sólo albergan docentes y estudiantes, sino que en estos establecimientos se educa al futuro de la provincia y los resultados están a la vista con excelente desenvolvimiento de nuestros alumnos en las diferentes evaluaciones nacionales que nos posicionan entre los primeros lugares aunque algunos incluso comprovincianos quieran convencernos que no podemos competir con las provincias del centro”, argumentó.

“No quieren

perder privilegios”

“Toda esta transformación que vive Formosa no es azarosa, sino producto de una planificación por parte del gobernador Insfrán que está plasmada en nuestro modelo de provincia y aunque a unos pocos les pueda llegar a molestar el crecimiento de Formosa, no pueden negarlo”, aseveró Ferreira.

Y agregó: “Por ello, vemos cómo desde el centro del poder concentrado en Argentina lo atacan a nuestro Gobernador, porque Formosa es un ejemplo de federalismo”.

El ministro analizó que, “al poder unitario enquistado en el municipio de Buenos Aires les molesta que uno de los gobernadores peronistas más respetado por sus pares ponga en práctica la justicia social desde un rincón de la Argentina profunda y sentado a la par de originarios y criollos en una charla de alto contenido político, pero esencialmente social”.

“Es llamativo que la oligarquía porteña realice críticas y ataques feroces contra el gobernador Insfrán a través de sus medios de comunicaciones por la cantidad de años que el pueblo lo pone en el lugar donde está y no miren su ombligo, donde también tienen ejemplos de continuidad ahí cerquita como en el Municipio de San Isidro, donde gobiernan sus socios políticos. Hay una doble vara según se trate de uno de ellos o no y ese privilegio es el que no quieren perder”, manifestó.

Para Ferreira, las recientes declaraciones del gobernador electo de Misiones también son elocuentes con respecto a la mirada de la oligarquía porteña que tienen muchos pares de Insfrán.

“Nunca pretendimos una foto con alguien extraño. Somos gente sencilla. No queremos que venga gente de Buenos Aires porque no nos interesa. Buenos Aires es un Municipio como Posadas”, manifestó a varios medios Hugo Passalacqua apenas confirmada su elección como nuevo gobernador misionero.

Frente a frente

Para el jefe de Gabinete, “el que no conoce Formosa es muy difícil comprender que el pueblo lo elige permanentemente al doctor Insfrán no sólo como su Gobernador cada cuatro años, sino día a día por las políticas desplegadas a lo largo y ancho de la provincia”.

“Yo no sé si otros mandatarios -y menos los unitarios disfrazados de democráticos- pueden sentarse frente a frente con los referentes sociales y comunitario de cada localidad para plantear los problemas y proponer las soluciones”, interpeló.

Por último, Ferreira esbozó que “todos los formoseños vimos durante esta gira por el oeste cómo los propios referentes le decían en público que ellos lo elegían al gobernador Insfrán como su conductor político”.

“Mientras que en Buenos Aires hace pocos días el intendente se escapó varias veces de reuniones ante la presencia y reclamos de sus vecinos por estar más de dos semanas sin energía eléctrica en la ciudad más pudiente del país”, sentenció.