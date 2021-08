Compartir

El jefe de Gabinete de Ministros, doctor Antonio Ferreira hizo un pormenorizado análisis de la gestión de la pandemia por el COVID 19 en Formosa y repudió la actitud irresponsable de los sectores del macrismo que generaron los brotes de contagios y fallecimientos en la provincia.

En primer lugar, el funcionario se refirió a los “formoseños que ya no están”; y dijo que eran “muertes evitables” porque “veníamos con un status sanitario único y por especulaciones políticas lo rompieron”.

“Aquí está el resultado de tamaña irresponsabilidad por parte de un sector de la oposición y de un candidato de Macri camuflado como juez subrogante: 1162 fallecidos”, sostuvo; y envió “mis más sentidas condolencias a familiares y amigos de estos comprovincianos”.

En ese sentido, Ferreira aseveró que “nuestro gobernador siguió trabajando con infinita firmeza ante la delicada situación” mientras que “tuvimos que soportar, además, la más feroz campaña de desprestigio y difamación desde algunos medios nacionales”.

Carbajal es Macri

En ese contexto, Ferreira se refirió a las próximas elecciones PASO y anticipó que “seguramente el pueblo de Formosa nos va a volver a acompañar” porque “nuestros candidatos representan un modelo de administración exitosa”.

“Del otro lado no hay una sola propuesta, no hay identidad, ni liderazgo, solo críticas y alineados con Macri que fue el presidente que más daño le ha hecho a Formosa y al país”, sostuvo.

En esa línea, manifestó que el actual precandidato de Cambiemos y ex juez subrogante “tuvo una posición macrista” siendo magistrado ya que, desde ese lugar, con una actitud profundamente “anti sistema sanitario”, firmó y promovió el “Estatuto Legal del Contagio”, que tuvo como consecuencia los brotes de contagios y las miles de muertes de formoseños durante este año.

Además, Ferreira consideró que Carbajal no sólo llegó a Formosa como juez puesto por Macri para devenir en su candidato, sino que también “vino a destruir todo lo que, hace años, desde el Modelo Formoseño se forja en nuestra provincia”.

“Macri es 300 mil empleados públicos despedidos, 25 mil pymes cerradas, espionaje, operaciones mediáticas y ni hablemos del irresponsable y monstruoso endeudamiento que nos dejó sin hacer ninguna obra”, recordó.

En contra posición con las políticas de recorte y desigualdad que implementó el gobierno nacional anterior, el ministro Ferreira indicó que “nosotros, en cambio, tenemos una planificación que se llama Modelo Formoseño”.

“Este proyecto político de provincia es sistémico y antropocéntrico, porque pone al hombre de carne y hueso como único destinatario de todas las políticas de Estado, salud pública, educación, producción, seguridad, servicios”, esbozó.

Asimismo, valoró la firma del Plan Cien Obras para Formosa, por parte del gobernador Insfrán con los intendentes, presidentes de juntas vecinales y comisiones de fomento, “en plena pandemia”.

Dicho proyecto fue puesto en marcha por el primer mandatario con el objetivo de construir obras y reconstruir la economía de todas las localidades que se vieron afectadas a raíz de la pandemia.

“Es trabajo inmediato para miles de formoseños, en todos y cada uno de los pueblos, rutas, hospitales, viviendas, hasta el nuevo instituto politécnico que merecidamente lleva el nombre del doctor Alberto Zorrilla que nos dejó recientemente”, subrayó.

Consolidación del

sistema de salud

Por otro lado, el jefe de Gabinete, manifestó que el Modelo Formoseño fue puesto a prueba durante esta pandemia y que el sistema de salud público de la provincia “se consolidó vertiginosamente”, tanto en infraestructura, camas de terapia, respiradores y laboratorios instalados en toda la provincia, como en el recurso humano.

“Fue impresionante la respuesta que tuvimos de los médicos de diferentes especialidades, que se integraron inmediatamente; así logramos una sistematización para consolidar una asistencia de salud que lucha incansablemente contra el COVID 19 y que generó hábitos nuevos en la formación integral de los mismos”, evaluó.

También, Ferreira se refirió a los jóvenes formoseños e hizo extensivo hacia ellos “nuestro profundo agradecimiento”, porque “supieron comprender inmediatamente la situación demostrando un emocionante compromiso para defender las políticas sanitarias y el estatus epidemiológico”.

“Los jóvenes formoseños están comprometidos y se empoderaron de esta patriada de levantar y defender la salud de toda la población”, aseguró.

Además, reiteró que la pandemia evidenció “nuestra organización, nuestra capacidad de respuesta, nuestro compromiso, nuestros hospitales nuevos, nuestras escuelas de techos azules que albergaron a tantos formoseños, nuestra conectividad, ambulancias nuevas, patrulleros nuevos”.

E hizo una mención especial al nuevo hospital Interdistrital Evita, “único en el país”, cuya habilitación debió acelerarse “y hoy es un emblema en la historia de la lucha contra este virus”.

Por último, el titular de la Jefatura de Gabinete, señaló que “todo esto no hubiera sido suficiente” sin el apoyo del pueblo de Formosa, que “siempre nos acompañó” porque “siempre defendimos la vida de cada uno de los formoseños”, sentenció.

